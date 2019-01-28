إصابة متوسطة بحادث طرق ذاتي قرب كفرقرع



صور من المكان

قدّمت طواقم ايحود هتسلاه الاسعافات الأولية للمصاب

وقع حادث طرق ذاتي بعد ظهر اليوم الاثنين بين جفعات عاده وكفرقرع، ما أسفر عن اصابة مواطن بجراح متوسطة. هذا، وقدّمت طواقم ايحود هتسلاه الاسعافات الأولية للمصاب ومن ثم تمّ نقله إلى مستشفى هلل يافه في الخضيرة لاستكمال العلاج. ويذكر أنّ الشرطة وصلت الى المكان وباشرت التحقيق بملابسات الحادث.

إقرا ايضا في هذا السياق: