رانيا يوسف في ورطة بسبب فيلم إباحيّ!

طالب البلاغ بسرعة القبض على الشخص الذي يظهر في الفيديو ومعرفة ظروف وملابسات الواقعة

تقدَّم المحامي شعبان سعيد وهو وكيل الممثلة المصرية رانيا يوسف ببلاغ للنائب العام ضد شخص مجهول قام بتحميل أحد مقاطع الفيديو الإباحية ناسباً إيّاه إلى موكلته، وادعى أنها هي من تظهر خلال الفيديو وطالب باتخاذ الإجراءات القانونية ضده.



رانيا يوسف

وجاء في البلاغ، أن موكلته فوجئت بتداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة يحتوي على مشاهد إباحية لفتاة يشار إليها على أنها هي، على خلاف الحقيقة. وتابع البلاغ، أن “المشتكية تتعرَّض لحملة ممنهجة لتشويه سمعتها لا تعرف من يقف خلفها”، مطالبًا بـ “القبض على مروج تلك الفيديوهات المزعوم نسبها إليها، لاتهامه بسبها وقذفها وطعنه في عرضها”.

وطالب البلاغ بسرعة القبض على الشخص الذي يظهر في الفيديو ومعرفة ظروف وملابسات الواقعة والمحرضين على انتشار هذه الفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي، والقبض على كل من ينشر هذه الفيديوهات المفبركة واتخاذ الإجراءات الجنائية وإحالتهم للمحاكمة.

إقرا ايضا في هذا السياق: