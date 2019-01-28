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كل العرب أخبار اخبار الكنيست ابو عرار: إعلان ارائيل عن مخططه لتهجير 36 الف عربي هو حلم

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ابو عرار: إعلان ارائيل عن مخططه لتهجير 36 الف عربي هو حلم
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ابو عرار: جنون ارائيل وإعلانه عن مخططه لتهجير 36 الف عربي هو حلم اليمين المتطرف وبجهود الجميع لن يمر

اعتبر النائب طلب ابو عرار نشر الوزير اوري ارائيل لخطته لتهجير 36 الف عربي، في صحيفة يسرائيل هيوم اليمينية، هو للاستهلاك الانتخابي

النائب طلب ابو عرار: 

اعلان ارائيل عن خطته السرية بتفريغ عشرات آلاف الدونمات من العرب لن يمر

وحدة عرب النقب في النضال الكفيلة الوحيدة بإفشال المخطط

وصل إلى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن مكتب النائب طلب أبو عرار جاء فيه ما يلي: "اعتبر النائب طلب ابو عرار نشر الوزير اوري ارائيل لخطته لتهجير 36 الف عربي، في صحيفة "يسرائيل هيوم" اليمينية، هو للاستهلاك الانتخابي، حيث يؤكد اوري ارائيل ان الحكومة المقبلة لا تستطيع ان تتراجع عن المخطط لأنه ادخل في أماكن تواجد القرى غير المعترف بها، مخططات وطنية وأمنية".


النائب طلب أبو عرار

وأضاف البيان: "واوضح ابو عرار، ان ارائيل ومعيان اللذان يخططان ليل نهار لاقتلاع العرب، وتهجيرهم من القرى غير المعترف بها للقرى الثابتة، هدفهم تدمير العرب، حيث انهما أعلنا انهما سيفرغا القرى غير المعترف بها الواقعة شمال شارع 31 من مفترق السقاطي الى عراد من سكانها، وكذلك منطقة الفرعة لصالح منجم برير، والسكان في القرى غير المعترف بها من منطقة مرور شارع 6 من السقاطي وحتى شرقي موشاڤ نباطيم المحاذي لشارع 25، ولصالح انشاء خط كهرباء للجهد العالي، وكذلك المنطقة العسكرية في رمات بيكع، وغيرها من مناطق".

وتابع البيان: "وذكر ابو عرار ان تفريغ منطقة شارع 6 ستكون كما أعلن خلال هذا العام، والبقية بالتدريج حتى 2021, ولم يعلن ارائيل في مخططة الانتخابي عن نيته الاعتراف ولو بقرية واحدة غير معترف بها، وانه يكثر من ذكر اقرار الحكم الاسرائيلي في النقب، والسيطرة على أراضي العرب، في إشارة لتنفيذ برامج جمعيات يمينية متطرفة".

واختتم البيان: "واضاف ابو عرار:" ارائيل يقول وبإقرار معين انه لن يكون بمقدور اي حكومة قادمة تغيير مخططاته لانه ادخل فيها مخططات قومية، وعسكرية، ولذا على الاهل توحيد الخطاب، والتكاتف في النضال، وسندعو الى اجتماع كبير خلال الايام القريبة، لإشراك اكبر عدد من القيادات، ومنهم اصحاب الشأن في النضال، وإشراك مثقفين، وسيكون الاجتماع من خلال لجنة التوجيه العليا لعرب النقب، والذي سنعلن عنه قريبا جدا ان شاء الله" إلى هنا نصّ البيان.

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هذه المقالات عبارة عن رأي حر ينشر في منبر الجماهير العربية "كل العرب" ارسل مقالك الآن
الأديب محمد علي سعيد
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