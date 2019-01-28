السَّلام أنشودةُ النِّساء/ بقلم: عطاف مناع صغير

في رَوضِنا المُعتق بالوان التِّين والزَّيتون

أوراقُه المتلألئة تُهامسُ العصافير

تَروي أحاديث الوادي المَرج

كروم أجدادي المُتعاقبة

تَرسِم النوتات لتنتشر الأنغام

عشقًا للسَّلام ..

تَثور في الأجسادِ روائحُ الحبِّ المكللةُ بالأمالِ والأحلام

يُغني الرِّيحُ أغنيتَه المملوءة بالذِّكرى

تَحوم بين ألافراد والجماعات

تعانقُ القامات

تُشعل الأدمغة لتتفتقَ أزهارُ الفكرِ

تتلونُ بالكلام

وقد ملت برسْمها الوريقات المدفونة في الحقائب والأدراج

المُقولِبة لمفاهيمَ السَّلام

ولكنَّ رسائِلَها الأزليةَ الأبديةَ

ما زالت تُذَّكرُ الرّاوي الرَاعي والانْسان

وتَكونُ العنوانُ لكلِّ مرجٍ وبستان !

على المفارقِ والطُّرقات نساءٌ ناشطاتٌ

يَتوسلنَّ لاحْلال السَّلام

يتعرضنَّ لإهانات وسَخطِ جماهيرٍ وحكومات

على الحواجزِ تّتلوَى أرواحُهن

من تحقيقٍ تقريرٍ واسْتهداف

بُحور من الأماني بقربِ السِّياج وعلى الحُدود

تَتمدد النِّساء باعدادهِن كالطُّوفان

تنشرنّ الاماني على حَبل غَسيل

تناثرت من فوقِه الرَّسائلُ واللافتات

يَهوديات وعربيات يَمينيات ويساريات

بحناجرِهن تَنطلقنَّ بأهازيجَ السَّلام

من اجل حياة ٍ بقاءٍ أزْدهارٍ خلاصِ أرواحٍ وشَباب

مداواةٍ لنفوسِ أُمهات ثاكلات ..

وتسأل النسوة... من أي جهة يأتي السَّلام!

من البرِّ البَحر الزَّحف.. أو السَّير على الأقدام

ولكن النُّسوة تَتحدين بكلِّ اللغات

تَسرنَّ عَبر الطُّرقات تسافرنَّ بالقطارات

لإحلالِ رُوحِ المَحبةِ والأمان

ويبقى السَّلام أنشودةُ النِّساء على مرِّ أجيالٍ وأيام !

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