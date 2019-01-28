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هـ. كوكب ينهي عمل المدرب أيمن خلايلة
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سخنين والمنطقة

هبوعيل كوكب ينهي عمل المدرب أيمن خلايلة

يلملم أعضاء فريق هبوعيل كوكب أبو الهيجاء الجراح بعد أن تعرض فريقهم الى هزيمة نكراء أمام فريق هبوعيل آسي جلبواع

لم يقدم لاعبو كوكب المستوى المطلوب منهم في المباراة الماضية، حيث عانى اللاعبون جميعا دون استثناء من يوم سيء للغاية

يلملم أعضاء فريق هبوعيل كوكب أبو الهيجاء الجراح بعد أن تعرض فريقهم الى هزيمة نكراء في مباراته البيتية أمام فريق هبوعيل آسي جلبواع بخمسة أهداف مقابل هدف واحد، حيث اعتبرها الكثيرون اهانة له، خاصة أنها كانت في عقر داره وأمام جماهيره، مما تسبب بانهاء عمل المدرب أيمن خلايلة.

ويأتي ذلك قبل المباراة الخارجية أمام فريق عيروني طبريا، يوم الجمعة، ضمن مباريات الأسبوع الثامن عشر - ثالث مباريات جولة الاياب في دوري الدرجة الأولى - المنطقة الشمالية.ولعل الأمر المشترك لدى فريقي كوكب وطبريا عدم الاستقرار في النتائج، فهذا التأرجح يحد من تقدمهما ويدفعهما نحو صراعات القاع. ولم يقدم لاعبو كوكب المستوى المطلوب منهم في المباراة الماضية، حيث عانى اللاعبون جميعا دون استثناء من يوم سيء للغاية.

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