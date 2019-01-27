نتنياهو لنصر الله: تعيش حالة ارتباك شديدة بعد النجاح الباهر لدرع الشمال

رد رئيس وزراء الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأحد على التصريحات الصادرة عن الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله الليلة الماضية، مدعيا أن نصر الله يعيش حالة ارتباك شديدة.

وقال نتنياهو في تصريحات بمستهل الاجتماعي الأسبوعي لحكومته اليوم الأحد إن "نصر الله كسر أمس صمته، إنه يعيش حالة ارتباك شديدة وذلك لثلاثة أسباب أولاها بسبب النجاح الباهر الذي حققناه في عملية "درع الشمال"، على زعمه.

وأضاف نتنياهو "هو (نصر الله) وعناصره بذلوا جهودا جبارة في السلاح المفاجئ الذي تشكله الأنفاق العابرة للحدود وفي حفرها وعلى نقيض ما قاله تم القيام بذلك خلال السنوات الأخيرة والأشهر الأخيرة. وفي غضون ستة أسابيع جردناه من هذا السلاح بشمل كامل".

وأردف "نصر الله مُرتبَك بسبب الضيق المالي الذي يعيشه، والسياسة التي انتهجناها بهدف استئناف العقوبات على إيران تبناها الرئيس (الأمريكي دونالد) ترمب بشكل واضح وحاد وهذا يلحق أضرارا جسيمة بمصادر التمويل التابعة لإيران ولوكلائها وعلى رأسهم حزب الله".

ووفق نتنياهو فإن "نصر الله يعيش حالة من الارتباك بسبب عزيمتنا، ولديه أسباب جيدة كي يريد أن يتجنب الشعور بقوة ذراعنا".

وفي حوار مطول تطرق نصر الله مساء أمس إلى العملية التي أطلقها الجيش الاسرائيلي على الحدود مع لبنان تحت عنوان "درع شمالي"، مشيراً إلى أنه "ارتأينا في حزب الله أن ندع الإسرائيليين يتكلمون عن عملية درع الشمال حتى انتهائها".

وأضاف نصر الله أن "العملية لم تنته رغم إعلان الإسرائيليين أنها انتهت، لأن الحفارات ما زالت تعمل".

وكشف نصر الله عن أن هناك أنفاقاً في الجنوب اللبناني، لكنه أضاف "لسنا ملزمين بأن نعلن عمن حفرها أو متى لأننا نعتمد الغموض البناء".

واعتبر أن المفاجئ بالنسبة للحزب أن "الإسرائيلي تأخر في اكتشاف هذه الأنفاق"، وأن هناك أنفاق قديمة بعضها يعود إلى 13 عاماً، وهو ما يؤكد فشل الاستخبارات الإسرائيلية.

وشدد نصر الله على أن "مسألة استمرار وجود أنفاق يجب أن تبقى غامضة"، موجها حديثه للمستوطنين الإسرائيليين قائلاً إن عليهم التأكد "مما إذا كان مسؤولوهم يقولون الحقيقة بشأن الأنفاق".

واعتبر أن "إعلان نتنياهو وطاقمه بأن الأنفاق كانت تمهد لعملية الجليل خدمنا وأكد أننا صادقون، ونتنياهو خدمنا عبر إدخال الرعب والخوف والهلع إلى قلوب كل المستوطنين في الشمال".

وأوضح نصر الله أن اجراءات اسرائيل على الحدود تعكس "الخشية الإسرائيلية من عملية الجليل المحتملة.. فالمناورات الإسرائيلية الضخمة حصلت تحسباً للعملية".

وتساءل نصر الله "هل حزب الله سيعتمد على 4 أنفاق لإدخال الآلاف من مقاتليه من أجل عملية الجليل"، موضحًا أن أي عملية باتجاه الجليل "تحتاج إلى كل الحدود ونحن نقررها في حال حصول حرب علينا".

وأضاف "عملية الجليل لن تتوقف على الأنفاق وكيف لنتنياهو أن يعلم أنه دمرها كلها"، مؤكدًا أن "عملية الأنفاق لا تلغي عملية الجليل المحضر لها ولو بنسبة 10% وهي لم تستحق هذه الدعاية".

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