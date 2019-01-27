بايرن ميونخ يستمر في ملاحقة دورتموند بالفوز ضد شتوتجارت

يستمر نادي بايرن ميونخ في ملاحقة غريمه التقليدي نادي بو روسيا دورتموند على صدارة بطولة الدوري الألماني، بعد الفوز ضد فريق شتوتجارت بنتيجة كبيرة.

وحقق نادي بايرن ميونخ اليوم السبت، الفوز على نادي شتوتجارت بنتيجة 4-1، ضمن الجولة التاسعة عشر من بطولة الدوري الدرجة الأولى الألماني “البوندسليجا”، على ملعب أليانز أرينا معقل الفريق البافاري.وبدأ نادي بايرن ميونخ بالتسجيل عن طريق النجم الإسباني تياجو ألكانتارا في الدقيقة 5 من عمر الشوط الأول، قبل أن يحرز المهاجم اليوناني أناستاسيوس دونيس هدف التعادل لصالح فريقه شتوتجارت في الدقيقة 26.

وبعد مرور 10 دقائق من بداية الشوط الثاني، سجل كريستيان جينتنير هدفاً بالخطأ في مرمى فريقه شتوتجارت، ثم أهدر المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي هداف بايرن ميونخ ركلة جزاء في الدقيقة 65، قبل أن يضيف ليون جوريتسكا الهدف الثالث للفريق البافاري في الدقيقة 71.

وبعد إهداره ركلة جزاء، عاد البولندي روبرت ليفاندوفسكي ليسجل الهدف الرابع لصالح نادي بايرن ميونخ ضد شتوتجارت في الدقيقة 84.وبهذا الفوز يستعيد نادي بايرن ميونخ المركز الثاني في جدول الدوري الألماني برصيد 42 نقطلة خلف المتصدر بوروسيا دورتموند بفارق 6 نقاط، بينما توقف رصيد نادي شتوتجارت عند النقطة 14 في المركز السادس عشر.

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