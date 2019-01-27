الشتاء يعود ليوم واحد فقط: امطار ورياح وانخفاض ملموس على درجات الحرارة غدًا الاثنين

يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة التي تصبح دون معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 3-4 درجات مئوية

توقعت الأرصادر الجوية أن تتأثر البلاد اعتبارا من ساعات فجر وصباح يوم الاثنين بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة، بحيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة التي تصبح دون معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 3-4 درجات مئوية، ويكون الطقس غائمًا وبارداً بوجه عام.



صورة توضيحية

هذا ومن المتوقع أن تسقط الأمطار خلال الفترة الصباحية على المناطق الشمالية من البلاد ، وتمتد تدريجياً خلال ساعات النهار لتشمل معظم المناطق، وتكون الأمطار غزيرة أحياناً ومصحوبة بزخات البرد والعواصف الرعدية أحيانا، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا.

وفي يوم الثلاثاء تبقى الفرصة مهيأة خلال الفترة الصباحية لتساقط زخات من الأمطار على اجزاء من المناطق الشمالية من البلاد، لتتوقف لاحقاً وتستقر الاجواء وترتفع درجات الحرارة.

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