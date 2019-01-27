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كل العرب مطبخ معجنات طريقة تحضير الفطيرة التركية الشهية

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طريقة تحضير الفطيرة التركية الشهية
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طريقة تحضير الفطيرة التركية الشهية

مطبخ العرب.كوم يقدّم لكم طريقة تحضير الفطيرة التركية الشهية.. صحتين وعافية

المقادير
- للحشوة :
الزيت النباتي : ربع كوب
صدر الدجاج : نصف كيلو (مقطع)
البصل : 1 حبة (مفروم)
فليفلة ملونة : كوب (مقطع مكعبات صغيرة)
الفطر : كوب (طازج ومقطع)
بازيلاء وجزر : كوب (مجمد)
الذرة : كوب
ملح : ملعقة صغيرة
فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة
- طحين : رشّة (لرش السطح المراد العمل عليه)
- عجينة العشر دقائق : مقدار
- رذاذ الطبخ : قليل (لرش قاع صينية الفرن)
- جبن كريمي : 3 ملاعق كبيرة
- الماء : 3 ملاعق كبيرة (لدهن أطراف العجينة)
- صفار البيض : 1 حبة (مخفوق مع ربع ملعقة صغيرة ملح ورشة فلفل أسود / لدهن وجه العجينة)
- السمسم : ملعقة كبيرة
- القزحة : ملعقة كبيرة


صورة توضيحية
طريقة التحضير
1. لتحضير الحشوة: سخني الزيت في قدر على النار، ثم أضيفي الدجاج وقلبي حتى يتحول للون الأبيض.

2. ثم أضيفي البصل المفروم، والفلفل الملون، والفطر، والبازيلا والجزر، وقلبي المكونات. أضيفي الذرة، ثم نكهي بالملح والفلفل الأسود وغطي القدر حتى تذبل المكونات ويستوي الدجاج.

3. رشي الطحين على السطح المراد العمل عليه، وقسمّي مقدار عجينة العشر دقائق لقطعتين، وافرديها باستخدام الشوبك، واصنعي ثقوباً فيها.

4. رشي رذاذ الزيت بصينية الفرن، وافردي الجزء الأول من العجينة بقاع الصينية، وقطعي أجزاء العجينة الزائدة من أطراف الصينية، ثم ادهني الجبن الكريمي على العجينة.

5. وزعي الحشوة المعدة سابقاً فوق العجينة، وغطي الحشوة بالجزء الثاني من العجينة، وادهني أطراف العجينة بالقليل من الماء حتى تتماسك.

6. ادهني وجة الفطيرة بصفار البيض المخفوق بالقليل من الملح والفلفل الأسود.

7. رشي السمسم والقزحة.

8. أدخلي الفطيرة للفرن المحمى مسبقاً على درجة حرارة 200 لمدة تتراوح ما بين 25 - 30 دقيقة.

9. قدميها ساخنة.

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