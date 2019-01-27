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كل العرب مجتمع قصة من الحياة شابة: زوجي مُسرف ولا يجيد الادارية المالية

مجتمعSociety

شابة: زوجي مُسرف ولا يجيد الادارية المالية
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قصة من الحياة - شابة: زوجي مُسرف ولا يعرف ادارة الشؤون المالية

وصلت الى موقع العرب رسالة من شابة تطلب ارشاد ونصيحة زوار موقع العرب الكرام

وصلت الى موقع العرب رسالة من شابة تطلب ارشاد ونصيحة زوار موقع العرب الكرام. موقع "العرب" يؤكد انه وحفاظا على النزاهة والمصداقية الصحفية ينشر الرسالة تماما كما وصلت الى مكاتبنا، من دون زيادة او نقصان، وبدون تعديلات لغوية او تصحيح اخطاء املائية.

الرسالة كالتالي: 

انا صبية متزوجة من سنة تقريبا والحمدلله حياتي منيحة ومستقرة وزوجي شاب منيح كثير بس عندو عيب كبير ومش عارفة كيف اتعامل معه.. هو انسان مصرفجي والقرش بضلش بجسبتو لا بعرف يوفر ولا بعرف كيف يدير امورو المادية وكل مصارياتو رايحة هيك بالهلبل.. صح حالتنا المادية منيحة بس ماحدا بعرف شو الايام بتخبي وانا حاولت احكي معو بس هو تضايق واسا مش عارفة كيف اتصرف ولا شو ممكن اعمل عشان انا اساعده وعشان اعرف ادير امورنا المادية صح...


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