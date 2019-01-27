قصة من الحياة - شابة: زوجي مُسرف ولا يعرف ادارة الشؤون المالية

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الرسالة كالتالي:

انا صبية متزوجة من سنة تقريبا والحمدلله حياتي منيحة ومستقرة وزوجي شاب منيح كثير بس عندو عيب كبير ومش عارفة كيف اتعامل معه.. هو انسان مصرفجي والقرش بضلش بجسبتو لا بعرف يوفر ولا بعرف كيف يدير امورو المادية وكل مصارياتو رايحة هيك بالهلبل.. صح حالتنا المادية منيحة بس ماحدا بعرف شو الايام بتخبي وانا حاولت احكي معو بس هو تضايق واسا مش عارفة كيف اتصرف ولا شو ممكن اعمل عشان انا اساعده وعشان اعرف ادير امورنا المادية صح...



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