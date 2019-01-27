اعتقال شاب (23 عامًا) من البعنة بشبهة الاعتداء على سائحة مكسيكية وسرقة هاتفها لرفضها تقبيله

افاد الناطق بلسان الشرطة في بيان عممه على وسائل الإعلام:"ان الشرطة اعتقلت شابًا من سكان قرية البعنة يبلغ من العمر 23 عامًا وذلك بشبهة الاعتداء على سائحة مكسيكية وسرقة هاتفها النقال وذلك لرفضها تقبيله". وبحسب المعلومات فإن الشاب والسائحة تعرفا على بعضهما البعض عبر تطبيق محوسب على الانترنت، واتفقا على ان يلتقيا بحيث قام الشاب من البعنة باقلالها معه بال سيارة من فندقها في حيفا ، وخلال سفرهما حاول الشاب تقبيلها وعندما رفضت اوقف السيارة جانبًا وقام بضربها وشدها من شعرها واخرجها من السيارة تاركًا اياها تاركًا اياها في مكان معزول قرب قرية شعب.

وقالت الشرطة:"ان دورية كانت في المنطقة في حوالي الساعة 03:00 بعد منتصف الليل عثرت على الفتاة وهي تنزف دمًا حيث سمعوا منها التفاصيل وشرعوا بالتحقيق في ظروف الحادث ما اوصل الى العثور على الشاب وبحوزته الهاتف النقال من نوع ايفون 8+ حيث تم اعتقاله واقتياده للتحقيق وتمديد اعتقاله في المحكمة".

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