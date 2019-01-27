روسيا: إحياء الذكرى الـ 75 لفك الحصار عن مدينة لينينغراد



خلال الاحتفالات في المدينة

شهدت مدينة بطرسبورغ، اليوم الأحد، عرضا عسكريا بمناسبة مرور 75 عاما على فك الحصار الألماني عن مدينة لينينغراد خلال الحرب الوطنية العظمى، وطرد القوات الألمانية النازية من المنطقة.

فقبل 75 عاما، تمكنت القوات السوفيتية في يوم 27 يناير عام 1944 من اختراق دفاعات الجيش الألماني وتحرير مدينة لينينغراد (والتي تحمل حاليا اسم سان بطرسبورغ) من الحصار النازي المفروض عليها.

وبهذه المناسبة، أقيم في ساحة القصور ببطرسبورغ، استعراض عسكري شارك فيه حوالي 2.5 ألف من العسكريين، ومجموعة من الآليات الحربية ضمت 80 قطعة من تلك التي شاركت في الحرب الوطنية العظمى (1941-1945) بما في ذلك دبابات T34 الشهيرة وراجمات الصواريخ من طراز "كاتيوشا".

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