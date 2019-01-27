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اعتقال مشتبه (24 عاما) من عرعرة النقب
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النقب

اعتقال مشتبه (24 عاما) من عرعرة النقب بالقيام بأفعال مشينة بحق سائحة

بتاريخ 17.01.2019 بساعات العصر تمّ استلام بلاغ في مركز الشرطة من قبل سائحة والتي قدّمت شكوى بأنها تعرّضت لاعتداء حنسي وهي في مفرق حتسفا

أفاد الناطق بلسان الشرطة أنّه: "بتاريخ 17.01.2019 بساعات العصر تمّ استلام بلاغ في مركز الشرطة من قبل سائحة والتي قدّمت شكوى بأنها تعرّضت لاعتداء حنسي وهي في مفرق حتسفا، ووفقًا للتحقيقات الأولية لأفراد الاشرطة الذين وصلوا إلى المكان اتّضح بأنّها استقلّت سيارة رجل لا تعرفه بتوصيلة مجانية (تريمب) على شارع رقم 25 قرب ديمونا، وخلال سير المركبة قام بأفعال مشينة، وفور وصولهن إلى مفرق ختسيفا، هربت من السيارة وقامت بإبلاغ الشرطة، وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادثة، ومع تقدّم التحقيقات تمكّن أفراد الشرطة من العثور على المشتبه (24 عامًا) وهو من سكان عرعرة النقب وتمّ تمديد اعتقاله حتى يوم 28.01.2019" بحسب بيان الشرطة.

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كلمات دلالية
النقب اعتقال شاب
اعتقال شاب من البعنة بشبهة الاعتداء على سائحة مكسيكية
افاد الناطق بلسان الشرطة في بيان عممه على وسائل الإعلام:"ان الشرطة اعتقلت شابًا من سكان قرية البعنة يبلغ من العمر 23 عامًا وذلك بشبهة الاعتداء على سائحة مكسيكية وسرقة هاتفها النقال وذلك لرفضها تقبيله

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