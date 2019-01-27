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كل العرب فنانين فن عربي بلقيس أحمد في حفل عالمي في جدة بالسعودية

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بلقيس أحمد في حفل عالمي في جدة بالسعودية
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بلقيس أحمد في حفل عالمي في جدة بالسعودية

بدأت الفنانة بلقيس أحمد إستعدادها للغناء أمام جمهور المملكة العربية السعودية في مدينة جدة

تأتي وصلة الفنانة بلقيس من تنظيم "سيمفوني أيفنت" والتي ساهمت بشكل كبير في عملية تجهيز وتنظيم جميع ما يتعلق بالأمور التنظيمية الخاصة بالفنانة

في حفل ضخم وعالمي، وبدعم ورعاية الهيئة العامة للترفيه، بدأت الفنانة بلقيس أحمد إستعدادها للغناء أمام جمهور المملكة العربية السعودية في مدينة جدة، وذلك يوم الجمعة الموافق 1 فبراير 2019، في مدينة الملك عبد الله الإقتصادية، بالمنطقة الترفيه، والتي تأتي ضمن الفعاليات المصاحِبة للبطولة السعودية الدولية لمحترفي الجولف، وبمشاركة النجم العالمي شون بول الى جانب عدد من الفنانين العالميين.


وتأتي وصلة الفنانة بلقيس من تنظيم "سيمفوني أيفنت" والتي ساهمت بشكل كبير في عملية تجهيز وتنظيم جميع ما يتعلق بالأمور التنظيمية الخاصة بالفنانة وفرقتها وجميع كادرها الإداري والإعلامي، واضعة نصب عينها تقديم حفلة تاريخية في السعودية على غرار الحفلة الكبيرة التي أقامتها للنساء فقط في مدينة جدة قبل عام تقريباً، وكان أول حفل نسائي في السعودية. 
وطلبت بلقيس من جميع جمهورها عبر جميع وسائل التواصل الإجتماعي، إختيار الأغنيات التي يفضلون غنائها في الحفل العالمي، لتضعها ضمن برنامجها الغنائي في الحفل، معربة عن سعادتها لإختيارها ضمن النجوم العالميين في هذه الإحتفالية الكبيرة، مؤكدة أن باب شراء التذاكر بات مفتوحاً من خلال الموقع الإلكتروني TicketingBoxOffice.com ومن خلال محلات فيرجن ميجا ستورز في السعودية.

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