التعادل السلبي يخيم على مباراة ميلان ونابولي في الدوري الإيطالي

خيم التعادل السلبي على مباراة ايه سي ميلان ميلان مع ضيفه نابولي اليوم السبت في الأسبوع الـ21 من الدوري الإيطالي، على ملعب سان سيرو.
وانهى نابولي المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد فابيان رويز في الوقت بدل الضائع لحصوله على الإنذار الثاني.وحصد كل فريق نقطة واحدة ليرفع نابولي رصيده إلى 48 نقطة في المركز الثاني بفارق ثمان نقاط خلف المتصدر يوفنتوس مقابل 35 نقطة لميلان في المركز الرابع.وبإمكان يوفنتوس أن يوسع الفارق مع نابولي في الصدارة من خلال المباراة التي تجمعه الأحد مع مضيفه لاتسيو.
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