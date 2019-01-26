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كل العرب أخبار سياسة إيران تتهم روسيا بالتواطؤ مع إسرائيل في سوريا

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إيران تتهم روسيا بالتواطؤ مع إسرائيل في سوريا
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إيران تتهم روسيا بالتواطؤ مع إسرائيل في سوريا من خلال تعطيل نظام الدفاع الصاروخي

اتهمت إيران روسيا بالتواطؤ مع إسرائيل، من خلال تعطيل منظومة الدفاع الصاروخي "إس-300"، مع كل هجوم إسرائيلي على سوريا

اتهمت إيران روسيا بالتواطؤ مع إسرائيل، من خلال تعطيل منظومة الدفاع الصاروخي "إس-300"، مع كل هجوم إسرائيلي على سوريا. ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية "إيرنا" عن حشمت الله فلاحت پیشه، رئیس لجنة الأمن القومي والسیاسة الخارجیة البرلمانية في مجلس الشورى الإيراني قوله، إنه "لو كانت منظومة إس-300 الروسیة تعمل بشكل صحیح، فإن الكیان الصهیوني لا یستطیع شن هجماته على سوریا بسهولة".


وتابع قائلا "یبدو أن هناك نوعا من التنسیق، بین الهجمات الصهیونیة والدفاع الجوي الروسي المتمركز في سوریا".من جانبه، صرّح نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، بأن بلاده "لا تستهين ولا تستخف"، بأهمية الخطوات التي تضمن أمن إسرائيل، وذلك بعد 4 أيام من الضربات واسعة النطاق، التي شنّها سلاح الجو الإسرائيلي، على أهداف إيرانية في سوريا. وفي رده على سؤال خلال مقابلة مع "سي إن إن"، حول ما إذا كانت روسيا حليفة لإيران في سوريا، أجاب الدبلوماسي أنه "لم يكن ليستخدم هذه الكلمة".
وقال ريابكوف في المقابلة، إن روسيا تعمل مع الإيرانيين، على عملية لحلحلة الوضع في سوريا، ولكنها ترى الوضع هناك بطريقة مُختلفة. وتوتّرت العلاقة بين إسرائيل وروسيا في سبتمبر / أيلول الماضي، بعد أن تحطّمت طائرة عسكرية روسية، قبالة سواحل اللاذقية في سوريا، ما أدى إلى مقتل 15 عسكريا روسيا. وحمّلت روسيا آنذاك المسؤولية لإسرائيل، على الرغم من سقوط الطائرة بصواريخ الدفاعات الجوية السورية. واتهمت وزارة الدفاع الروسية الطيارين الإسرائيليين بالتخفي وراء الطائرة الروسية، وهو ما نفته إسرائيل جُملة وتفصيلا.

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