الكلمات الأخيرة التي قالها الطفل محمد صرصور ضحية حادث الحريق بكفرقاسم

يخيم الحزن والألم في مدينة كفر قاسم، ذلك في اعقاب الحادثة المؤلمة الني اودت ب حياة الشقيقين محمد (3 سنوات) وشقيقه معاوية صرصور (5 سنوات، اللذان لقيا مصرعهما عندما استنشقا دخان خلال تماس كهربائي حصل في غرفة نومهما. هذا وكانت روضة دار الأرقم التي تعلم فيها الطفل محمد قد وثقته وهو يقول "الى اللقاء ساراك الى اللقاء ساراك الى اللقاء الى اللقاء".
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