مصرع الطفل يوسف حمود (4 سنوات) من ديرحنا واصابه والديه وشقيقته بجراح خطيرة

هرعت الى مكان الحادث طواقم نجمة داوود الحمراء وطواقم الاطفاء والانقاذ وقوات الشرطة

وقع حادث طرق مساء اليوم الجمعة قرب مفترق حنانيا بالقرب من بلدة المغار ما اسفر عن مصرع الطفل يوسف بلال حمود (4 سنوات) من بلدة ديرحنا واصابة 4 اشخاص بجراح متفاوتة بينهم والديه وشقيقته وصفت حالتم انها خطيرة.

هذا وهرعت الى مكان الحادث الطواقم الطبية التابعة الى مؤسسة نجمة داوود الحمراء التي عملت على تقديم الاسعافات الاولية للمصابين بعد ان تم تخليصهما من داخل المركبة على يد طواقم الانقاذ والاطفاء.

من جانبها وصلت الى المكان دوريات من الشرطة التي عملت على تنظيم حركة السير في المكان في الوقت الذي شرع فيه محققو شرطة السير في التحقيق في ظروف الحادث سعيا للتوصل الى صيغة وملابسات وقوعه الحقيقية.

وقالت مؤسسة نجمة داوود الحمراء الطبية في بيان عممته على وسائل الاعلام:"ان من بين المصابين رجل وطفلة نقلا الى مستشفى رمبام الحكومي عن طريق الطائرة المروحية التابعة للمؤسسة وحالتهما خطيرة للغاية، بالإضافة الى سيدة وطفلة اخرى التي نقلت الى مستشفى بوريا وهي بحالة حرجة للغاية دون تنفس ونبض.

وجاء في بيان صادر المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:وقع حادث طرق صعب على الطريق 806 بين المغار ومفترق حنانيا إثر إصطدام بين سيارتين.إثر الحادث، أصيب 5 اشخاص منهم اربعة ابناء عائلة واحدة استقلوا احدى ال سيارات منهم زوجين حيث أحيلت الإمرأة التي إصيبت بإصابات صعبة (وفق مصادر طبية) الى مشفى بوريا اما زوجها الذي اصيب هو الأخر باصابات صعبة(وفق مصادر طبية) احيل الى مشفى رمبام اما اولادهم طفل يبلغ 6 اعوام أصيب باصابات بالغه (وفق مصادر طبية) فأحيل بمساعدة مروحية الى مشفى رمبام، اما اخته التي تبلغ 4 سنوات اصيبت باصابات بالغة(وفق مصادر طبية) واحيلت الى مشفى بوريا.سائق ال سيارة الاخرى أصيب باصابات متوسطه (وفق مصدر الطبيه) وأحيل هو الأخر، الى مشفى بوريا.افراد من الشرطة متواجدون في المكان ويوجهون حركه المرور ويبعدون الفضوليين من المكان.محققون مختصو حوادث طرق يجمعون البينات والأدلة في المكان، ويفحصون ملابسات الحادث".

إقرا ايضا في هذا السياق: