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كل العرب فنانين فن عربي هل نرى دينا الشربيني مع الهضبة برمضان؟

فنانين

هل نرى دينا الشربيني مع الهضبة برمضان؟
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دينا الشربيني تعود بمسلسل جديد في رمضان 2019.. وما علاقة عمر دياب؟

تعود الفنانة دينا الشربيني لتنافس في رمضان 2019 بمسلسل جديد من انتاج شركة ايغل فيلمز

المسلسل سيحمل توقيع المخرجة كاملة أبو ذكري والسيناريست مريم نعوم، وهو من إنتاج مجموعة قنوات Mbc، تنفّذه شركة ايغل فيلم ز لصاحبها المنتج جمال سنان

تعود الفنانة دينا الشربيني لتنافس في رمضان 2019 بمسلسل جديد من انتاج شركة ايغل فيلمز. ويشار الى أنّ المسلسل سيحمل توقيع المخرجة كاملة أبو ذكري والسيناريست مريم نعوم، وهو من إنتاج مجموعة قنوات Mbc، تنفّذه شركة ايغل فيلمز لصاحبها المنتج جمال سنان، تحت إشراف المنتج محمد مشيش ومن المقرر أن يعرض على شاشة MBC مصر في رمضان ٢٠١٩.


عمرو دياب ودينا الشربيني

العمل مأخوذ عن فورمات إيطالي ويتكتّم “مشيش” عن الإعلان عن تفاصيله حتى الآن. ولم يستقر على إسمه. وسيبدأ تصويره قريباً ويشارك في بطولته النجوم دينا الشربيني ريهام عبد الغفور، أحمد السعدني، أحمد فهمي، سوسن بدر وجاري التعاقد مع عدد كبير من نجوم الدراما المصرية.

ولان هناك صداقة قوية تربط المنتج جمال سنان بدينا الشربيني والنجم عمرو دياب، فهل من الممكن ان يغني الاخير شارة مسلسل دينا، قال “سنان”: “ممكن ولكن بعد بكير”. واضاف “ربما لن يكون هناك شارة للمسلسل”. وتابع جمال سنان كاشفاً انه سيكون هناك تعاوناً مع عمرو دياب في المستقبل ولكن رفض الكشف عن تفاصيل هذا التعاون.

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كلمات دلالية
دينا الشربينيمسلسل عمر دياب رمضان 2019
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