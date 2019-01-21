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كل العرب سياحة سياحة عالمية أهم معالم جزيرة صقلية الإيطالية

سياحةTourism

أهم معالم جزيرة صقلية الإيطالية
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أهم معالم جزيرة صقلية الإيطالية

يقع هذا الوادي على الساحل الجنوبي لصقلية ويشكل وجهة سياحية أساسية لزوار الجزيرة وإيطاليا


صورة توضيحية

وادي المعابد - Valley Of The Temples

يقع هذا الوادي على الساحل الجنوبي لصقلية ويشكل وجهة سياحية أساسية لزوار الجزيرة وإيطاليا. يضمّ الوادي مجموعة من المعابد التاريخية والأثرية الواقعة على قمة تلال ذات موقع مميز ومطلّ على البحر. ادرج هذا الوادي المهمّ على قائمة اليونسكو للتراث العالمي عام 1997 ويشكّل أحد أهمّ الأماكن والأماكن التاريخية والسياحية في إيطاليا.

الجزر الإيولية - Aeolian Islands

تتكون الجزر الإيولية من 7 جزر واقعة على الساحل الشمالي لجزيرة صقلية، وتجذب إليها سنوياً نسبة عالية من السيّاح. تتميز الجزر بمعالمها السياحية المتنوعة على غرار القلاع الأثرية والكهوف إلى جانب شواطئها الرائعة التي تتيح للسياح فرصة ممارسة معظم النشاطات والرياضات البحرية.

جبل إتنا - Mount Etna

يعتبر جبل إتنا من أهمّ الجبال البركانية في العالم والأكثرها طولاً ويشكل موقع جذب أساسي لزوار صقلية وإيطاليا عموماً. يقصد هذا الجبل العديد من السياح والرياضيين لممارسة رياضتي التزلج أو تسلق الجبال، أمّا الثورات البركانية فتنشط على قمّته خلال فصل الشتاء.

مدينة سيراكروز - Syracruse

تشكل مدينة سيراكروز إحدى أهمّ المدن القديمة في إيطاليا وعلى مستوى أوروبا إذ تضمّ مجموعة كبيرة من المعابد التاريخية، الكنائس القديمة والآثار، إضافة إلى مقبرة تاريخية تعود إلى حقبة ما قبل الميلاد. تعتبر هذه المدينة من أهمّ المعالم السياحية في جزيرة صقلية وتجذب نسبة عالبة من السياح خصوصاً المهتمين منهم بالآثار.

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