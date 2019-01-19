ليست فوتوشوب: صور رائعة لهجرة الطيور في بلادنا!

مشهد رائعة لهجرة الطيور في منطقة النقب
تغير المناخ يحول إسرائيل إلى موطن شتوي دائم لبعض الطيور
موقع العرب.كوم يقدّم لكم مجموعة صور رائعة توثق ظاهرة هجرة الطيور في بلادنا، وهذه الصور تمّ التقاطها تحديدًا في الجنوب والنقب.. ووفقًا لخبراء إسرائيليين فإنّ تغير المناخ يحول إسرائيل إلى موطن شتوي دائم لبعض الطيور من بين حوالي 500 مليون طائر مهاجر اعتادوا التوقف فيها لفترات قصيرة قبل أن يستأنفوا رحلتهم صوب السهول الدافئة في أفريقيا.. تابعوا معنا هذه المجموعة الساحرة من الصور!
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