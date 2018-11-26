مجلس الجش يعلن الحداد والاضراب العام في القرية بعد مقتل الشابة يارا أيوب

فيديو: من مكان العثور على الجثة في الجش مساء اليوم
أشار مراسل موقع العرب أنّ بلدة الجش تشهد أجواء من الحزن والصدمة منذ لحظة العثور على جثة الشابة المرحومة
أعلن مجلس الجش المحلي، برئاسة إلياس إلياس، عن الحداد والإضراب العام في البلدة لمدّة يوم واحد بعد جريمة القتل المروعة التي هزّت المجتمع العربي كاملًا، وراحت ضحيتها الشابة المرحومة يارا ايوب (16 عامًا). وأفاد مراسلنا أنّ الاجتماع الذي عقده المجلس المحلي في الجش اليوم انتهى بقرار الحداد والاضراب، الذي يشمل كافة مرافق القرية بما فيها المدارس والمؤسسات التعليمية.
المرحومة يارا أيوب
وأشار مراسل موقع العرب أنّ بلدة الجش تشهد أجواء من الحزن والصدمة منذ لحظة العثور على جثة الشابة المرحومة، ولا تزال طواقم الاسعاف وقوات الشرطة تتواجد في البلدة، حيث يتم التجهيز لنقل الجثمان إلى معهد الطب العدلي أبو كبير لاستكمال التحقيقات الجارية في القضية.
يشار إلى أنّ الشابة يارا كانت قد فقدت آثارها يوم الجمعة الماضي حوالي الساعة الرابعة والنصف مساءً (23.11.2018)، وشوهدت للمرة الأخيرة في مخبزة بالبلدة. وأعلنت الشرطة في وقت لاحق أنّه "تمّ اعتقال شاب (28 عامًا) من بلدة الجش ضمن التحقيقات الجارية في اختفاء الشابة"، إلى أن عُثر اليوم، الاثنين، على جثتها.
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