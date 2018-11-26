إتهام شاب من غزة بالتسلل إلى إسرائيل وحرق دفيئات من أجل الدخول للسجن!

جاء في بيان النيابّة العامّة:

لائحة الاتهام تنسب للمتهم 7 مخالفات تسلل، اضرام نيران والادلاء بشهادة كاذبة

تمّ تقديم طلب لتمديد اعتقال المتهم إلى حين انتهاء كافة الاجراءات القانونية ضده

المتهم قام في مناسبات مختلفة، ومنذ عام 2012، بتجاوز الحدود من قطاع غزة الى اسرائيل، وكان هدفه أن يتم اعتقاله على يد قوات الامن وارسال للسجن الاسرائيلي

قدّمت النيابة العامة في لواء الجنوب لائحة إتهام للمحكمة المركزية في بئر السبع، ضد مواطن من قطاع غزّة، والذي تسلل إلى أراضي إسرائيل، قبل نحو اسبوعين، وقام باضرام النيران بدفيئات في "نتيف هعسراه"، كما ورد في بيان صادر عن النيابة العامة، وصلت عنه نسخة إلى موقع العرب.

ويستدل من لائحة الإتهام أنّ:"المتهم قام في مناسبات مختلفة، ومنذ عام 2012، بتجاوز الحدود من قطاع غزة الى اسرائيل، وكان هدفه أن يتم اعتقاله على يد قوات الامن وارسال للسجن الاسرائيلي، وفي كل مرّة كانت قوات الأمن تعيده الى القطاع عبر معبر ايرز بعد توقيفه".

وجاء في لائحة الإتهام أنّه:"يوم 09.11.2018 قرابة الساعة 18:00، نوى المتهم الدخول لإسرائيل واحراق دفيئات زراعية من أجل التسبب بضرر لاسرائيليين ويدخل السجن لمدّة ما. وعليه، وصل المتهم للحدود وتجاوز الجدار الفاصل وسار حتى وصل مستوطنة "نتيف هعسراه" وهناك أحرق دفيئات ومخزنًا زراعيا، الامر الذي تسبب بأضرار مادية قدّر بمئات آلاف الشواقل. وبعد فعلته اختبأ المتهم بمكان ما لمدّة ربع ساعة تقريبا إلى أن تمّ ايجاده واعتقاله"، كما ورد في لائحة الإتهام.

ووفقًا لما جاء في لائحة الإتهام فإنّ:"المتهم خلال التحقيقات ادّعى أنّ ناشطًا سلفيًا أرسله لافتعال حريق من أجل مساعدة حماس في حربها ضد اسرائيل، رغم معرفته بأنّ ادعاءه كاذب". وأوضحت النيابة العامّة في بيانها أنّ:"لائحة الاتهام تنسب للمتهم 7 مخالفات تسلل، اضرام نيران والادلاء بشهادة كاذبة. ويشار إلى أنّه تمّ تقديم طلب لتمديد اعتقال المتهم إلى حين انتهاء كافة الاجراءات القانونية ضده"، كما جاء في البيان.

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