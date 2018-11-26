الناصرة: إصابة شخصين بجراح متفاوتة جراء تعرضهما للطعن قرب مجمع البيج



من المكان

تعرّض شخصان عصر اليوم الاثنين للطعن قرب مجمع البيج فاشن في الناصرة ، حيث وصفت إصابتهما بالمتفاوتة بين المتوسطة والطفيفة، وهرع أفراد الشرطة إلى المكان للتحقيق في هذه الحادثة بينما أحيل المصابان للعلاج في المستشفى.

أفاد الناطق بلسان الشرطة أنّه: "استلم مركز الشرطة بلاغًا من المستفى الانجليزي والذي أشار إلى أنّه تعرّض قاصران (16 و17 عامًا) من سكان الناصرة، للطعن ووصفت جراح أحدهما بالخطيرة، وبعد البحث نجح أفراد الشرطة من العثور على مكان حادثة الطعن، قرب شارع توفيق زياد في الناصرة، وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادثة ووفقًا للتحقيقات الأولية يشار إلى أنّ الطعن كان على خلفية جدال وقع بين قاصرين".

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