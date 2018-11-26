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جديدة المكر: البيروني تقف حدادا حزنا لوفاة شامي
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سخنين والمنطقة

البيروني الثانوية جديدة المكر تقف دقيقة حداد حزنا لوفاة رئيس المجلس المحلي

بمشاعر الحزن والأسى وقفت مدرسة البيروني الثانوية دقيقة حداد حزنا لوفاة رئيس المجلس المحلي السيد محمد شامي أبو نمر


خلال وقفة الحداد في المدرسة

وصل إلى موقع العرب بيان صادر عن مدرسة البيروني الثانوية جديدة المكر، جاء فيه: "بمشاعر الحزن والأسى وقفت مدرسة البيروني الثانوية دقيقة حداد حزنا ل وفاة رئيس المجلس المحلي السيد محمد شامي أبو نمر. وأشاد مدير المدرسة الدكتور قيصر أنطون بالعمل المشترك بين المدرسة والمجلس المحلي وطلب من المعلمين والطلاب الوقوف دقيقة صمت لذكرى المرحوم.  كذلك تلى الشيخ د. حسان شبل من العبر الإسلامية. وتمنى من الله العلى القدير أن يحسن مثواه في الأخرة"، إلى هنا نصّ البيان.

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سخنين البيروني وقفة حداد رئيس المجلس المحلي محمد شامي أبو نمر
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