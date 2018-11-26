البيروني الثانوية جديدة المكر تقف دقيقة حداد حزنا لوفاة رئيس المجلس المحلي



خلال وقفة الحداد في المدرسة

وصل إلى موقع العرب بيان صادر عن مدرسة البيروني الثانوية جديدة المكر، جاء فيه: "بمشاعر الحزن والأسى وقفت مدرسة البيروني الثانوية دقيقة حداد حزنا ل وفاة رئيس المجلس المحلي السيد محمد شامي أبو نمر. وأشاد مدير المدرسة الدكتور قيصر أنطون بالعمل المشترك بين المدرسة والمجلس المحلي وطلب من المعلمين والطلاب الوقوف دقيقة صمت لذكرى المرحوم. كذلك تلى الشيخ د. حسان شبل من العبر الإسلامية. وتمنى من الله العلى القدير أن يحسن مثواه في الأخرة"، إلى هنا نصّ البيان.

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