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لجنة عمال مجلس اكسال تكرم الرئيس محمد شلبي
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الناصرة والقضاء

لجنة عمال مجلس اكسال المحلي تكرم رئيس المجلس المحلي المنتخب محمد رافع شلبي

بادرت لجنة العمال في مجلس اكسال المحلي صباح اليوم الاثنين الموافق 26.11.18 الى تكريم وتقديم التهاني الى رئيس المجلس المحلي المنتخب المحامي محمد رافع شلبي

 

أعربت لجنة الموظفين بدورها عن ثقتها التامة بقدرات المحامي محمد رافع شلبي على قيادة وادارة المجلس المحلي بأمانة واخلاص

وصل إلى موقع العرب بيان صادر عن  هيثم عبد السلام شلبي، سكرتير وعضو لجنة اكسال، ورد فيه: "بأجواء وحدوية وأخوية بادرت لجنة العمال في مجلس اكسال المحلي صباح اليوم الاثنين الموافق 26.11.18 الى تكريم وتقديم التهاني الى رئيس المجلس المحلي المنتخب المحامي محمد رافع شلبي.

رئيس المجلس المحلي المحامي محمد رافع شلبي أثنى بدوره على هذه الخطوة داعيا كافة الموظفين للتعاون المشترك والعمل على جعل اكسال نموذجا لكل بلد وبلد في مجتمعنا في البلاد، مؤكدا استعداده التام للتعاون مع لجنة العمال والموظفين عامة والحفاظ على النسيج الكسلاوي.

لجنة الموظفين اعربت بدورها عن ثقتها التامة بقدرات المحامي محمد رافع شلبي على قيادة وادارة المجلس المحلي بأمانة واخلاص، لا سيما وانه سبق له وان اثبت ذلك في السابق، حيث يشهد له القاصي والداني، متمنيين له كامل التوفيق والنجاح في حمل الامانة"، إلى هنا نصّ البيان.

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لجنة عمال مجلس اكسال المحلي تمرم وتهنئ رئيس المجلس المحلي المنتخب السيد محمد رافع شلبي باجواء اخوية ‎
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