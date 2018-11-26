اغانى عراقيةاغاني اماراتيةاغاني بحرينيةاغاني خليجيةاغاني سعوديةاغاني سوريةاغاني عربيةاغاني فلسطينيةاغاني كويتيةاغاني لبنانيةاغاني لبنانيةاغاني مصرية
برج الحملبرج الثوربرج الجوزاءبرج السرطانبرج الاسدبرج العذراءبرج الميزانبرج العقرببرج القوسبرج الجديبرج الدلوبرج الحوت
الدوري الاسباني الدوري الاسباني الدوري الألماني الدوري الألماني الدوري الإيطالي الدوري الإيطالي كأس الاتحاد كأس الاتحاد الدوري الانجليزي الدوري الانجليزي الدوري الفرنسي الدوري الفرنسي الدوري المصري الدوري المصري بروليغ السعودي بروليغ السعودي الدرجة الممتازة الدرجة الممتازة الدرجة العليا الدرجة العليا
أخباررياضة وشبابفنانينرأي حراسواق العربسياراتصحةمطبخسياحةرجالشباب وصبايااولادثقافة جنسيةكوكتيلمجتمعستايلمنبر العربجامعات / مدارس
افلام اجنبيةافلام عربيةافلام كرتونافلام مصرية قديمةافلام هنديةبرامج تلفزيونفيديو كليبمسرحياتمسلسلات اجنبيةمسلسلات تركيةمسلسلات عربيةمسلسلات كرتونمقاطع مضحكةملخصات المباريات
الناصرة والقضاء شفاعمرو والقضاءالمغار والقضاءسخنين والمنطقةالرامة والمنطقةالشاغورعكا والمنطقةكفرياسيف والقضاءالجليل الاعلىحيفا والمنطقة مدن الساحلقرى المرجالمثلث الشماليوادي عارةالمثلث الجنوبيالنقبالقدس والقضاء منطقة الجولانالضفة الغربيةقطاع غزة
موقع موبايل مسلسلات رمضان تطبيق اندرويد تطبيق ايفون قسم الاعلانات حول الصحيفة اقتراحات راسل الادارة للاتصال بنا
كل العرب شفاعمرو والقضاء أخبار محاكم وجنائيات كفرمندا: سقوط شابة (21 عامًا) عن ارتفاع

أخبارNews & Politics

كفرمندا: سقوط شابة (21 عامًا) عن ارتفاع
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب صحيفة كل العرب
حاله الطقس

الناصرة
غيوم
16

حيفا
غيوم
16

ام الفحم
غيوم
18

القدس
غائم جزئ
20

تل ابيب
غيوم متفرقة
19

عكا
غيوم
16

راس الناقورة
غيوم
17

كفر قاسم
غائم جزئ
20

قطاع غزة
مطر خفيف
20

ايلات
سماء صافية
17
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement
شفاعمرو والقضاء

كفرمندا: سقوط شابة (21 عامًا) عن ارتفاع وإصابتها بجراح خطيرة وإحالة زوجها للتحقيق

قرابة الساعة 22:30 استلم مركز الشرطة بلاغا حول سقوط شابة (21 عامًا) عن ارتفاع قرب دوار النافورة في كفرمندا، تمّت إحالة الشابة المصابة للعلاج في مستشفى رمبام

أفاد الناطق بلسان الشرطة أنّه: "قرابة الساعة 22:30 استلم مركز الشرطة بلاغا حول سقوط شابة (21 عامًا) عن ارتفاع قرب دوار النافورة في كفرمندا، تمّت إحالة الشابة المصابة للعلاج في مستشفى رمبام وحالتها وصفت بالخطيرة، هذا وباشر أفراد الشرطة التحقيق في ملابسات الحادثة والبحث عن أدلة، أسباب وقوع هذه الحادثة لا زال قيد الفحص، وزوج الشابة (25 عامًا) أحيل للتحقيقات وتمّ اعتقاله واليوم سيتم النظر في ملفّه في محكمة عكا" وفقًا للبيان.

إقرا ايضا في هذا السياق:

كلمات دلالية
كفرمندا
سقوط عامل عن ارتفاع 5 أمتار داخل مصنع في نيشر
استلم مركز نجمة داوود الحمراء في منطقة الكرمل بلاغًا قرابة الساعة 06:03 حول سقوط عامل عن ارتفاع 5 أمتار داخل مصنع في نيشر

رأي وآخر

هذه المقالات عبارة عن رأي حر ينشر في منبر الجماهير العربية "كل العرب" ارسل مقالك الآن
علي حيدر
الولاء بالثقافة أم خيانة الثقافة؟/ علي حيدر
أحمد القاسم محاميد
بالتربية الأخلاقية نرتقي/ أحمد القاسم محاميد
قيس يوسف ناصر
كيف يعرف المواطن ما يحاك على أرضه؟/ قيس ناصر
خارطة الموقع
مناطق ومدن
اغاني mp3
افلام ومسلسلات
دراما رمضان 2018
ابراج 2018
alarabalarab