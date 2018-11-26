كفرمندا: سقوط شابة (21 عامًا) عن ارتفاع وإصابتها بجراح خطيرة وإحالة زوجها للتحقيق

أفاد الناطق بلسان الشرطة أنّه: "قرابة الساعة 22:30 استلم مركز الشرطة بلاغا حول سقوط شابة (21 عامًا) عن ارتفاع قرب دوار النافورة في كفرمندا، تمّت إحالة الشابة المصابة للعلاج في مستشفى رمبام وحالتها وصفت بالخطيرة، هذا وباشر أفراد الشرطة التحقيق في ملابسات الحادثة والبحث عن أدلة، أسباب وقوع هذه الحادثة لا زال قيد الفحص، وزوج الشابة (25 عامًا) أحيل للتحقيقات وتمّ اعتقاله واليوم سيتم النظر في ملفّه في محكمة عكا" وفقًا للبيان.

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