انتقال المدرب صالح نمارنة لتدريب بلدي كابول بعد تركه شباب طمرة

يعد صالح نمارنة من المدربين الناجحين في الدرجات الدنيا، حيث يذكر له الكثيرون نجاحه مع فريق هبوعيل كوكب أبو الهيجاء

انتقل المدرب صالح نمارنة، ابن شعب، لتدريب فريق بلدي كابول، وذلك بعد تركه فريق شباب طمرة، حيث لم ينجح مع الفريق الطمراوي بالمنافسة في القمة، على أن يستبدل ايتسيك دادون في الفريق الكابولي، علما أن دادون فشل مع كابول، حيث سيعمل نمارنة على اعادته الى المسار الصحيح.

ويعد صالح نمارنة من المدربين الناجحين في الدرجات الدنيا، حيث يذكر له الكثيرون نجاحه مع فريق هبوعيل كوكب أبو الهيجاء، وكيف كانت له حصة وفيرة بصعوده الى الدرجة الأولى.وسوف تكون باكورة مبارياته مع فريقه الجديد في المباراة البيتية أمام فريق بيتار نهاريا، يوم الجمعة ضمن مباريات الأسبوع الحادي عشر في دوري الدرجة الثانية – المنطقة الشمالية "أ".



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