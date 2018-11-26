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رياضة وشبابSports

كمال طه: بيتار رضوان كفر كنا كان وسيبقى حضنا دافئا
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الناصرة والقضاء

كمال طه: بيتار رضوان كفر كنا كان وسيبقى حضنا دافئا للاعبين المحليين

يؤكد كمال نظيم طه – رئيس ادارة فريق بيتار رضوان كفر كنا، على أنه لن يحيّد عن طريقه ومساره بتوفير فرص لعب لكل لاعب واعد

 بادرت الادارة الكناوية الى تكريم الرياضي أشرف عثامنة ووالده وليد عثامنة على تبرعهما للفريق بزي الملابس

يؤكد كمال نظيم طه – رئيس ادارة فريق بيتار رضوان كفر كنا، على أنه لن يحيّد عن طريقه ومساره بتوفير فرص لعب لكل لاعب واعد، ان كان من المحليين أو من البلدات المجاورة. وجاء ذلك قبل المباراة البيتية أمام فريق النادي الرياضي بئر المكسور، ضمن مباريات الأسبوع الثامن في دوري الدرجة الثالثة - منطقة الجليل الأسفل.

وأضاف كمال نظيم طه:"يعتمد فريقنا على العناصر ال محلية لدعمها وصقل وتطوير مواهبها، بيتار رضوان كفر كنا كان وسيبقى حضنا دافئا للاعبين المحليين ولكل لاعب من البلدات المجاورة، بغض النظر عن المردود، لأن الرياضة فيها فائز وخاسر، ونحن نستقبل ضيوفنا بأفضل شكل ويجب تقبل كل نتيجة بروح رياضية عالية". وأثنى كمال طه على دور رجلي الأعمال هشام خمايسي ونائل خطيب في دعم مسيرة الفريق ماديا واجتماعيا، وفي هذه المناسبة تقدم أعضاء الفريق الكناوي، بقيادة كمال طه، بالمباركة الى السيدين الدكتور يوسف عواودة ورجل الأعمال عز الدين أمارة برئاسة المجلس المحلي وعبد الحكيم طه نائبا للرئيس، كما تمنى أن يقوم المجلس المحلي بدعم الفريق ومشروعه الرامي الى توفير فرص لعب للاعبين المحليين. هذا، وبادرت الادارة الكناوية الى تكريم الرياضي أشرف عثامنة ووالده وليد عثامنة على تبرعهما للفريق بزي الملابس، حيث قام رئيس الادارة كمال طه ومدير الفريق عامر أمارة باعطاء حق التكريم لرئيس المجلس سابقا ربحي أمارة في خطوة ايجابية.

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