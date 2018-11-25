اصابتان متوسطتان في حادث طرق على مفترق جيلون غربي مجدالكروم

وقع حادث طرق مروع على شارع رقم (85) عكا - صفد بين مفترق جيلون (القرار) ومفترق بارليف مما ادى الى اصابة شخصين بجروح متوسطة تم نقلهما الى مستشفى الجليل الغربي في نهاريا للعلاج فيما تم إغلاق حركة السير المتجهة من كرميئيل إلى عكا وتواجد رجال الإسعاف والإطفاء والشرطة بالمكان.



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