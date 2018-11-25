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اعتقال مشتبه من الضفة بشبهة حيازة أسلحة في ام الفحم
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وادي عارة

الشرطة تلقي القبض على مشتبه من الضفة الغربية بشبهة حيازة أسلحة غير قانونية في ام الفحم

ألقت الشرطة القبض على شاب يبلغ من العمر 26 عاماً مقيم غير شرعي من سكان بلدة الطيبة في منطقة الضفة الغربية للاشتباه به بحيازة أسلحة غير قانونية في أم الفحم

افاد الناطق بلسان الشرطة في بيان له:"ألقت الشرطة القبض على شاب يبلغ من العمر 26 عاماً مقيم غير شرعي من سكان بلدة الطيبة في منطقة الضفة الغربية للاشتباه به بحيازة أسلحة غير قانونية في أم الفحم. وذلك خلال نشاط ميداني لأفراد شرطة محطة ام الفحم، الذي أقيم اليوم في المدينة".

وبحسب المعلومات المستقاة من البيان:"فإن افرادًا من الدورية لاحظوا فرار شخصين من مكان تواجد الشرطة وعليه قاموا بمطاردتهما حيث ألقي القبض على أحد المشتبهين وأجري تفتيش في مكان توقيفه مما أدى الى ضبط ثلاث بندقيات يدوية الصنع، من طراز كارل جوستاف. هذا وسيحال المشتبه، الى محكمة الصلح في الخضيرة يوم غدٍ، للنظر في طلب الشرطة لتمديد توقيفه".

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الشرطة ام الفحم الضفة الغربية
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