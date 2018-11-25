الشرطة تلقي القبض على مشتبه من الضفة الغربية بشبهة حيازة أسلحة غير قانونية في ام الفحم

افاد الناطق بلسان الشرطة في بيان له:"ألقت الشرطة القبض على شاب يبلغ من العمر 26 عاماً مقيم غير شرعي من سكان بلدة الطيبة في منطقة الضفة الغربية للاشتباه به بحيازة أسلحة غير قانونية في أم الفحم. وذلك خلال نشاط ميداني لأفراد شرطة محطة ام الفحم، الذي أقيم اليوم في المدينة".
وبحسب المعلومات المستقاة من البيان:"فإن افرادًا من الدورية لاحظوا فرار شخصين من مكان تواجد الشرطة وعليه قاموا بمطاردتهما حيث ألقي القبض على أحد المشتبهين وأجري تفتيش في مكان توقيفه مما أدى الى ضبط ثلاث بندقيات يدوية الصنع، من طراز كارل جوستاف. هذا وسيحال المشتبه، الى محكمة الصلح في الخضيرة يوم غدٍ، للنظر في طلب الشرطة لتمديد توقيفه".
إقرا ايضا في هذا السياق:
- احتجاجات في شارع صلاح الدين في القدس بعد اعتقال المحافظ عدنان غيث والشرطة تتدخل
- اطلاق نار في المشيرفة واصابة شاب بجراح خطيرة والشرطة تحقق
- مواطن من الناصرة: ابني تعرّض لهجوم كلب عمدًا والشرطة تستهتر في قضيتنا
- شرقي القدس: ثقب إطارات وخط عبارات عنصرية على سيارات والشرطة تحقق
- اعتقال 6 مشتبهين بعد تجدد الشجار في كفرمندا على خلفية الانتخابات والشرطة تنتشر في القرية
- الشرطة: تحرير عشرات مخالفات السير في بلدة اللقية في النقب
- الشرطة: القبض على فتى فلسطيني بشبهة القاء زجاجة حارقة على دورية حرس الحدود
- توتر في جبل المكبر بعد إقرار وفاة عبد الرحمن الجمل متأثرا بجراح أصيب بها من الشرطة
- مجهولون ينشرون بيانات مفبركة نقلًا عن الشرطة حول الإنتخابات في طمرة والشرطة تنفي