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اعتقال شاب على خلفية اختفاء يارا أيوب من الجش
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اعتقال شاب (28 عامًا) من الجش للتحقيق على خلفية اختفاء آثار الشابة يارا نشأت أيوب

قالت شرطة الشمال إنّه تمّ اعتقال شاب (28 عامًا) من بلدة الجش ضمن التحقيقات الجارية في اختفاء الشابة يارا نشأت أيوب


الشابة المفقودة يارا نشأت أيوب

الشرطة في بيانها:

تمّ تمديد اعتقال الشاب على ذمة التحقيقات

يارا خرجت من منزلها حوالي الساعة الرابعة والنصف مساءً (23.11.2018) ولم تعد حتى الآن

قالت شرطة الشمال، في بيان وصلت عنه نسخة إلى موقع العرب إنّه "تمّ اعتقال شاب (28 عامًا) من بلدة الجش ضمن التحقيقات الجارية في اختفاء الشابة يارا نشأت أيوب (16 عامًا) من بلدة الجش". ويذكر أنّ يارا خرجت من منزلها يوم الجمعة حوالي الساعة الرابعة والنصف مساءً (23.11.2018) ولم تعد حتى الآن.

وأوضحت شرطة الشمال أنّه:"التحقيقات جارية في مسارات عديدة، وخلالها تمّ اعتقال الشاب المذكور وقد تمّ اليوم تمديد اعتقاله عبر محكمة الصلح".

وجددت الشرطة مناشدتها في المساعدة بالبحث عن الشابة المفقودة، وجاء في البيان:"تناشد الشرطة الجمهور بالمساعدة في العثور على الشابة المفقودة يارا أيوب (16 عامًا) من الجش، والتي اختفت آثارها يوم 23.11.2018 وشوهدت للمرة الأخيرة في مخبزة بالبلدة قرابة الساعة 17:00 واختفت آثارها منذ ذلك الحين".
وتابعت الشرطة:"مواصفات الشابة: ضعيفة البنية، طولها 160 سم، عيناها سوداوتان وشعرها ناعم أسود، وكانت ترتدي عند رؤيتها لاخر مرة بنطال جينز غامق ومعطفًا أسود وقبعة باللونين الأسود والأبيض". واختتم بيان الشرطة:"على كل من يملك معلومة حول مكان تواجد الشابة المفقودة الاتصال على بدالة الشرطة 100 أو على مركز شرطة صفد 046978444"، إلى هنا البيان.

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