نساء ديرحنا يختتمن البازار الخيري بمشاركة رئيس المجلس المحامي قاسم سالم

خلال حفل الاختتام
توجّهت القائمات على البازار بالشكر الجزيل لكل من ساهم بانجاحه
اختتم البازار الخيريوالذي نظمته جمعية نساء ساعيات للخير في ديرحنا في قاعة الحكمة في القرية. وشارك رئيس المجلس المحلي المحلي قاسم سالم بإختتام المشروع، وبدوره أكّد على دعمه للنساء ووعد بالمساعدة في اي مشروع يعود بالخير على أهل البلدة.
هذا، وتوجّهت القائمات على البازار بالشكر الجزيل لكل من ساهم بانجاحه، من تبرع ودعم وشارك، وسيتم توزيع المبلغ الذي تم جمعه على العائلات المستورة وطلاب المدارس والجامعات واعمال الخير.
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