5 إصابات في حادث طرق قرب أريحا

تمّت إحالة المصابين للعلاج في مستشفى شعاري تسيدك ومستشفى هداسا هار هتسوفيم في القدس
وقع حادث طرق، مساء اليوم الأحد، بين مركبتين بالقرب من أريحا، ما أسفر عن تسجيل عدد من الاصابات المتفاوتة، وقد وصلت طواقم الاسعاف وقوات الشرطة الى المكان وباشرت معالجة الحاصل. وأفاد الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء أنّ:"الحادث أسفر عن 5 إصابات، بينها إصابة متوسطة لشاب في العشرين، وقد تمّت إحالة المصابين للعلاج في مستشفى شعاري تسيدك ومستشفى هداسا هار هتسوفيم في القدس"، كما ورد في البيان.
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