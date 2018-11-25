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ناشطات نسويات يتظاهرن في كفرقاسم
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المثلث الجنوبي

كفرقاسم: ناشطات نسويات يتظاهرن احتجاجا على العنف وجرائم قتل النساء

تظاهرت العشرات من الناشطات النسويات في مدينة كفرقاسم، عصر اليوم الاحد احتجاجا على جرائم قتل النساء


صور من التظاهرة

رفعت المشاركات في التظاهرة، شعارات تطالب نبذ العنف والجريمة بجميع أشكالها

تظاهرت العشرات من الناشطات النسويات في مدينة كفرقاسم، عصر اليوم الاحد الموافق 25.11.2018، في المدينة بالقرب من منتزه عبد الكريم قاسم، احتجاجا على جرائم قتل النساء في المجتمعين العربي واليهودي. ورفعت المشاركات في التظاهرة، شعارات تطالب نبذ العنف والجريمة بجميع أشكالها، وشعارات تطالب الشرطة والمؤسسات الحكومية بإيقاف شلال الدماء ضد النساء ومحاسبة المجرمين، جاء في بعضها: "كفى عنفًا، كفى قتلًا للنساء" من يقتل امرأة يقتل مجتمعا". وأطلقت في التظاهرة هتافات مناهضة للعنف ضد المراة من بينها "لا لقتل النساء"، "الدم العربي مش رخيص"، "دم المراة مش رخيص".


يشار إلى أنّه تأتي التظاهرة بالتنسيق من جمعية "نعمات" في منطقة المثلث الجنوبي ومجموعة من الناشطات في المنطقة. هذا وتحدثت السيدة فاطمة صرصور ممثلة نعمات في منطقة المركز والمثلث وقالت:"نجتمع اليوم في هذه التظاهرة ضد قتل النساء في الوسطين العربي واليهود وعلى التعامل الاهمالي من قبل المؤسسات الحكومية اتجاه المراة وخاصة بكل ما يتعلق بملفات وجرائم القتل". كما واكدت ان "هذه النشاطات هي في كفرقاسم وكفربرا و جلجولية وهي بنفس الوقت".

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