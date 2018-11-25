إصابة 4 أشخاص أحدهم بجراح خطيرة بحادث طرق على مفرق الياجور

وصل بيان صادر عن مكتب كايد ظاهر، الناطق الرسمي باسم سلطة الإطفاء والإنقاذ للمجتمع العربي جاء فيه ما يلي: "عملت 3 طواقم اطفاء وانقاذ على معالجة حادث طرق بين عدة مركبات على شارع 75 من مفرق "ليف همفراتس" لاتجاه مفرق الياجور في حيفا . وتبين ان الحادث وقع بين حافلة صغيرة وشاحنة وسيارتين خصوصيتين. وتعمل الطواقم على إنقاذ عالقين اثنين في الحافلة الصغيرة.



من المكان - تصوير سلطة الاطفاء والانقاذ

هنذا وأفاد الناطق بلسان الشرطة أنّه: "وقع حادث طرق على شارع رقم 75 بين مفرق التشيك بوست باتّجاه مفرق الياجور، ما أسفر عن إصابة 4 أشخاص (1 بجراح خطيرة، 2 بجراح متوسطة، والأخير بجراح طفيفة) وفقًا للتشخيص الطبي هذا وتمّت إحالة المصابين لاستكمال العلاج في مستشفى رمبام" وفقًا للبيان.

وفي بيان صادر عن الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء جاء فيه ما يلي: "استلم مركز نجمة داوود الحمراء في منطقة الكرمل حول حادث طرق دام وقع على شارع رقم 75 بين شاحنة وحافلة ما أسفر عن إصابة 4 أشخاص بينهم: شاب (25 عامًا) والذي وصفت جراحه بالخطيرة وتمّ ربطه بأجهزة التنفس الاصطناعي، وهو مصاب برأسه، وشابة (20 عامًا) والتي وصفت جراحها بالخطيرة، وهي فاقدة الوعي ومربوطة بأجزة التنفس الاصطناعي، ورجل (40 عامًا) وصفت جراحه بالمتوسطة وآخر طفيفة" وفقًا للبيان.

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