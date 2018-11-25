أم الفحم: تكريم رئيس البلدية الحالي والمنتخب بحضور شخصيات معتبرة وأهالي المدينة



خلال حفل التكريم

النائب جبارين:

تحية شكر وتقدير الى الشيخ خالد بعد عقد من الزمن من العطاء والتضحيات بقيادة بلدية ام الفحم، وأمنيات التوفيق والنجاح للدكتور سمير في خدمة ام الفحم وأبناء شعبنا في قيادة البلدية في المرحلة المقبلة

بأجواء وحدوية وأخوية، بادرت صالة العرض في ام الفحم يوم امس السبت الى تكريم رئيس البلدية الحالي، الشيخ خالد حمدان، ورئيس البلدية المنتخب، د. سمير محاميد، وذلك بمشاركة النائب د. يوسف جبارين والعشرات من اهالي المدينة والضيوف من خارجها.

وتجلّت في مشهد التكريم الروح الوحدية الاجتماعية والوطنية التي يجب ان تبقى القاعدة التي تجمع اهالي ام الفحم، كما أكّد الحاضرون، وان تكون نموذجًا لكل بلد وبلد في مجتمعنا.

وتحدث بالبرنامج سعيد ابو شقرة، مدير صالة العرض، مقدمًا باقات الوررد للمكرمين. وقال النائب جبارين: "تحية شكر وتقدير الى الشيخ خالد بعد عقد من الزمن من العطاء والتضحيات بقيادة بلدية ام الفحم، وأمنيات التوفيق والنجاح للدكتور سمير في خدمة ام الفحم وأبناء شعبنا في قيادة البلدية في المرحلة المقبلة".

إقرا ايضا في هذا السياق: