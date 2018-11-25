رئيس التشاد يصل إسرائيل في زيارة تاريخية للمرة الاولى منذ قيام الدولة

وصل إلى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيبان صادر عن الناطق بلسان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أوفير جندلمان جاء فيه ما يلي: "سيستقبل رئيس الوزراء نتنياهو بعد عدة ساعات من الآن الرئيس التشادي إدريس ديبي في مكتب رئيس الوزراء في القدس. سيعقد رئيس الوزراء نتنياهو معه لقاء منفردا ثم سيدليان بتصريحات أمام وسائل الإعلام وسيلتقيان فيما بعد في إطار مأدبة عشاء رسمية".
وأضاف البيان: "هذه هي زيارة تاريخية وأولى لرئيس تشادي إلى إسرائيل منذ إقامة الدولة. تأتي هذه الزيارة على خلفية الجهود الدبلوماسية الحثيثة التي بذلها رئيس الوزراء نتنياهو خلال السنوات الأخيرة (يذكر بان العلاقات الدبلوماسية بين البلدين قطعت عام 1972)".
واختتم البيان: "وقال رئيس الوزراء نتنياهو: "هذا هو اختراق دبلوماسي آخر نحققه. هذه هي زيارة تاريخية ومهمة تأتي على خلفية الجهود التي بذلناها. أرحب بالرئيس التشادي بمناسبة وصوله إلى إسرائيل" إلى هنا نصّ البيان.
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