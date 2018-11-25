زجل للمطر/ بقلم: اسماء طنوس

ألله المُعطي أمطارُه __________خيرُه كثير وعَم بيزيـد
مِثْلِ الجايِب أخبارُه __________ المَحبِّـــه إلكـــو أكيــد
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يا ناس شوفوا بركاتُه_________الرَّبّ اللّي بيِعطينا كثيـر
ما بْتِخْلَص حـسناتُــه _________ لِأنُّـــه الرّبِّ القــديـــر
يا اللّا اشكُروا خَيْراتُه_________الرّبّ اللّي عندُه التّدبير
اللّي بيُأمُــر سمواتُــه_________تِعمل في الدِّنيي تَجديــد
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لا تِنسوا عَفْوَ القادِر _________ يااللّــي غَيَّــر العَــسيـر
ألله الرّحيـم الغافِـــر_________ حَــوَّل الصَّعـبِ يَســـير
عيونُه عَالبشر ساهر_________ بـَدّو بالإيمــانِ نْسيـــر
صابِر عليـنا ناطِــر_________يِرجَع كُل قَلْبِ مْنِ جْديد
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ربّي اللّي ما بيِنسانا_________ أعطانــا أكثــر وَاكْثَــر
مِثْلِ الأبو بيِرعانـــا_________ بيِعطي فوق ما نِتصَوَّر
ربّي قايِـد مَسعانـــا_________ في الدّربِ ما نِتْــعَـَـوَّر
بأمطارُه اللّي رَوانا_________ خَلَّى الدِّنيي مِثْلِ العيد
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جايِ بمَوْسِمِ الميلاد_________جايِ يِســتَقبِل يســـوع
جايِ تَيْصالِح الِبْلاد________يِمسح من عينــينا دْموع
جايِ تَيْفَرِّح الِاوْلاد_______يشفي الإنسان المَــوجـوع
جايِب سلامُه المُراد________شَعَّــت أنوارُه مْنِ بْعيـد
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