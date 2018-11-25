زجل للمطر/ بقلم: اسماء طنوس

ألله المُعطي أمطارُه __________خيرُه كثير وعَم بيزيـد

مِثْلِ الجايِب أخبارُه __________ المَحبِّـــه إلكـــو أكيــد

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يا ناس شوفوا بركاتُه_________الرَّبّ اللّي بيِعطينا كثيـر

ما بْتِخْلَص حـسناتُــه _________ لِأنُّـــه الرّبِّ القــديـــر

يا اللّا اشكُروا خَيْراتُه_________الرّبّ اللّي عندُه التّدبير

اللّي بيُأمُــر سمواتُــه_________تِعمل في الدِّنيي تَجديــد

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لا تِنسوا عَفْوَ القادِر _________ يااللّــي غَيَّــر العَــسيـر

ألله الرّحيـم الغافِـــر_________ حَــوَّل الصَّعـبِ يَســـير

عيونُه عَالبشر ساهر_________ بـَدّو بالإيمــانِ نْسيـــر

صابِر عليـنا ناطِــر_________يِرجَع كُل قَلْبِ مْنِ جْديد

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ربّي اللّي ما بيِنسانا_________ أعطانــا أكثــر وَاكْثَــر

مِثْلِ الأبو بيِرعانـــا_________ بيِعطي فوق ما نِتصَوَّر

ربّي قايِـد مَسعانـــا_________ في الدّربِ ما نِتْــعَـَـوَّر

بأمطارُه اللّي رَوانا_________ خَلَّى الدِّنيي مِثْلِ العيد

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جايِ بمَوْسِمِ الميلاد_________جايِ يِســتَقبِل يســـوع

جايِ تَيْصالِح الِبْلاد________يِمسح من عينــينا دْموع

جايِ تَيْفَرِّح الِاوْلاد_______يشفي الإنسان المَــوجـوع

جايِب سلامُه المُراد________شَعَّــت أنوارُه مْنِ بْعيـد



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