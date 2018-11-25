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كفرمندا: تمديد اعتقال 17 مشتبها وضبط 118 زجاجة حارقة
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شفاعمرو والقضاء

كفرمندا: تمديد اعتقال 17 مشتبها وضبط 118 زجاجة حارقة وعشرات المفرقعات

في الأسابيع الماضية وقعت عدة حوادث أعمال شغب وشجارات عنيفة في كفرمندا، وذلك على خلفية نتائج انتخابات السلطات المحلية


تصوير الشرطة

أفاد الناطق بلسان الشرطة أنّه: "في الأسابيع الماضية وقعت عدة حوادث أعمال شغب وشجارات عنيفة في كفرمندا، وذلك على خلفية نتائج انتخابات السلطات ال محلية ، يوم الخميس الماضي 22.11.2018 نشب شجار عنيف آخر بضلوع العشرات من أبناء البلدة حيث تخلل الشجار إطلاق ألعاب نارية وتمّ إلقاء حجارة والاعتداء على سائق سيارة وسرقة سيارته وحرقها".

وأضاف البيان: "وخلال نشاطات الشرطة في نهاية الأسبوع تمّ اعتقال 18 مشتبها (15-45 عامًا) من سكان كفرمندا، وبعد التفتيشات التي قامت بها الشرطة تمّ ضبط 118 زجاجة حارقة و79 من الألعاب النارية، وخوذات بدائيات الصمع كان يرتديها الضالعون في الشجار خلاله، تمّ تمديد فترة اعتقال 17 مشتبها يوم الجمعة في محكمة الصلح في حيفا ، والنشاط جار في البلدة من أجل اعتقال مشتبهين آخرين" وفقًا للبيان.

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