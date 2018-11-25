النقب: إضراب 250 طالبا بسبب تعذّر وصولهم لمقاعد الدراسة بعد ان اغلقت مياه الأمطار طريقهم

عاطف الوقيلي:

السد الذي اقاموه تجمعت فيه مياه الأمطار وبسبب ذلك لا يسطيع الطلبة التوجّه لمقاعد الدراسة ناهيك عن الخطر الذي قد يهدد حياتهم

النائب طلب ابو عرار يطالب الكيرن كاييمت بالكف عن اقامة السدود في المنطقة وإيجاد حل للطريق فورا

أعلنت عائلة الوقيلي التي تقطن شرقي تل السبع عن اضراب طلابها عن الدراسة ذلك بسبب انها تعاني من اغلاق الطريق المؤدي لبيوتهم اثر اغلاقها جراء تجمع مياه الأمطار في سد اقامه الصندوق القومي الصهيوني "الكيرن كاييمت"، حيث يمنع هذا العائق قرابة 250 طالبا وطالبة من الوصول لمدارسهم.



من المكان

وقال عاطف الوقيلي: "ان السد الذي اقاموه تجمعت فيه مياه الأمطار وبسبب ذلك لا يسطيع الطلبة التوجّه لمقاعد الدراسة ناهيك عن الخطر الذي قد يهدد حياتهم. مع الأسف الشديد لا يأخذون بعين الإعتبار ما قد نمر له بسبب هذا السد الذي سبب لنا عائقاً كبيرا على حياتنا، ولهذا السبب قررنا اليوم الإضراب عن الدراسة كخطوة احتجاجية، واذا لم ملقى اذاناً صاغية فسوف نصعد الإجراءات".

هذا ووصل بيان صادر عن مكتب النائب طلب أبو عرار جاء فيه ما يلي: "بعد ان تجمعت مياه الأمطار في سد إقامه الصندوق القومي الصهيوني "الكيرن كاييمت" على أراض عربية شرقي تل السبع، مما أدى الى قطع الطريق الرئيس المؤدي لعائلة الوقيلي، وعدد من العائلات في المكان".

وأضاف البيان: "حيث نظم الاهل وابنائهم وقفة احتجاجية في المكان، كما أعلن الاهل الاضراب لقرابة 150 طالبا عن الدراسة كون تجمع المياه يمنع الحافلات التي تقل الطلاب من الخروج من التجمع، وتشكل المياه خطرا على حياة الطلاب، واحتجاجا على ما تقوم به الكيرن كاييمت من اعمال تجريف في الاراضي العربية وعدم مبالاتها بالسكان".

وتابع البيان: "وقد افاد عاطف الوقيلي احد سكان المنطقة، وممثل العائلة:" لا يمكن ان تقوم الكيرن كاييمت بما تشاء وتترك السكان يعانون الامرين، فإغلاق المياه للطريق الوحيد لمكان تجمعنا، وعدم مبالات الكيرن كاييمت امر يدل على تعمدهم في التضييق علينا، كما انهم يتحملون المسؤولية عن حياة الناس.

ونحن أعلنا الاضراب لقرابة 150 طالبا احتجاجا على ما تقوم به الكيرن كاييمت، وعلى اغلاق الطريق، علما ان المياه قد لا تجف لعدد من الأيام الامر الذي يمنع من الخروج او الدخول لتجمعنا".

واختتم البيان: "ومن ناحية اخرى ارسل النائب طلب ابو عرار رسالة شديدة اللهجة للكيرن كاييمت، طالب فيها إصلاح الطريق فورا، وإيجاد حل دائم، والكف عن اقامة السدود على الاراضي العربية" إلى هنا نصّ البيان.

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