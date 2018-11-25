اندلاع حريق داخل شقة سكنية في الناصرة دون وجود إصابات

وصل بيان صادر عن مكتب كايد ظاهر، الناطق الرسمي باسم سلطة الإطفاء والإنقاذ للمجتمع العربي جاء فيه ما يلي: "اندلع حريق داخل شقة سكنية في مدينة الناصرة الليلة الماضية وطواقم الاطفاء والانقاذ وصلت الى المكان واتضح ان الحريق شب في الطابق الاول من مبنى سكني مكون من 6 طوابق. وعملت طواقم الاطفاء على فحص الشقة بالكامل إلى جانب اخلاء المبنى من السكان بسبب الدخان الكثيف. كما عملت الطواقم على اخماد الحريق واخراج الدخان الكثيف من المكان ولم يبلغ عن اصابات. يجري تحقيق لمعرفة اسباب اندلاع الحريق" إلى هنا نصّ البيان

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