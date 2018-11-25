انقاذ سائق سيارة علق داخلها في نفق بخليج حيفا بعد أن غمرته مياه الأمطار

الفيديو من المكان- تصوير سلطة الاطفاء والانقاذ

وصل بيان صادر عن مكتب كايد ظاهر، الناطق الرسمي باسم سلطة الإطفاء والإنقاذ للمجتمع العربي جاء فيه ما يلي: "تمّ انقاذ عالق في خليج حيفا اثر دخول سيارته الى نفق تحت الارض في خليج حيفا غمرته مياه الامطار. طواقم اطفاء وانقاذ للوحدة الخاصة وصلت الى المكان وتمكّنت من انقاذ السائق من داخل ال سيارة بمعدات خاصة وقوارب مطاطية" إلى هنا نصّ البيان.



تصوير سلطة الاطفاء والانقاذ

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