مدرسة مشيرفة الثّانويّة تحتفي بذكرى المولد النّبويّ

قدّم الأستاذ عزّ الدّين محاضرة قيّمة تضمّنت عدّة موضوعات؛ مثل:إشراق الأرض بمولده عليه السّلام وإخراج النّاس من الظّلمات إلى النّور

احتفلت أسرة مدرسة مشيرفة الثّانويّة بذكرى المولد النّبويّ؛ فتجلّت الأناشيد الدّينيّة، ووُزّعت الحلوى على الطّلبة ثمّ كانت كلمة مباركة وتهنئة أصيلة قدّمها مدير المدرسة د.عبد الكريم إغباريّة؛ وقد تطرّق إلى طبيعة العلاقة بين سيرة الرّسول؛ لتطوير المعرفة والوعي وتذويت قيم وسلوكيات سليمة؛لنحيا حياة كريمة.

ثمّ قدّم الأستاذ عزّ الدّين محاضرة قيّمة تضمّنت عدّة موضوعات؛ مثل:إشراق الأرض بمولده عليه السّلام وإخراج النّاس من الظّلمات إلى النّور، ومعرفة أنّ الإيمان مربوط بحبّ رسول الله.ثمّ كانت قصيدة حول المولد النّبويّ تحثّ على الاقتداء برسول الله صلّى الله عليه وسلّم.

وفي النّهاية شكر مدير المدرسة د.عبد الكريم إغباريّة كلّ من قام على تخطيط وتنفيذ فعاليات هذا اليوم وبخاصّة المعلمة ابتهال مركّزة التّربية الاجتماعيّة والاستاذ عز الدّين؛ وأشاوس المعلّمين والمربين الّذين ساهموا في إنجاح هذا اليوم، وكلّ التّحيّة لمجلس الطّلبة على مساهمته في توزيع بطاقات المعايدة والحلوى...وصلّوا على رسول الله وسلّموا تسليمًا...

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