تشيلسي يسقط للمرة الأولى هذا الموسم على يد توتنهام

يصعد توتنهام إلى المركز الثالث بوصوله إلى النقطة رقم 30، في حين يسقط تشيلسي إلى المركز الرابع بتجمد رصيده عند 28 نقطة

سقط فريق نادي تشيلسي بالخسارة الأولى هذا الموسم على يد جاره اللندني، توتنهام، بنتيجة هدف مقابل 3 أهداف.وحل البلوز ضيوفًا ثقيلة على ملعب ويمبلي لمواجهة فريق المدرب ماوريسيو بوتشيتينو في ديربي لندني مرتقب لحساب الجولة 13 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان زملاء توبي ألدرفيريلد قد تمكنوا من تحقيق أسبقية مريحة في أول 45 دقيقة عن طريق التقدم بهدفين نظيفين حملا توقيع هاري كين وديلي آلي.كان آلي قد افتتح مجال التسجيل لفائدة فريق شمال لندن في الدقيقة 8، ثم أضاف هاري كين السفاح الإنجليزي الدولي الهدف الثاني لمصلحة الفريق الأبيض في الدقيقة 16.الكوري الجنوبي الدولي هيونج مين سون لم يكتفِ بهذه الثنائية، بل ضاعف معاناة فريق غرب لندن بتسجيل الهدف الثالث في الشوط الثاني وتحديدًا في الدقيقة 54 من عمر المباراة بعد عمل فردي أكثر من رائع وحالة “سرحان” دفاعي غير مبررة على الإطلاق من جانب دفاعات الزُرق.

وحاول المدرب ساري التدخل عبر التبديلات لقلب الأوضاع، ولكنه لم يفلح رغم تسجيل البديل الفرنسي أوليفييه جيرو لهدف تقليص الفارق بالرأس في الدقيقة 85 بعد عرضية الإسباني سيزار أزبيليكويتا.وطالب لاعبو تشيلسي باحتساب ركلتي جزاء لمصلحة إدين هازارد في الشوط الأول، ولكن الحكم رفض احتسابهم بداعي عدم وجود مخالفة على لاعبي السبيرس.بهذه النتيجة، يتبادل الفريقان المراكز في جدول الترتيب، حيث يصعد توتنهام إلى المركز الثالث بوصوله إلى النقطة رقم 30، في حين يسقط تشيلسي إلى المركز الرابع بتجمد رصيده عند 28 نقطة.

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