مانشستر سيتي يسحق وست هام وصلاح يقود ليفربول للاطاحة بواتفورد

تألق رحيم سترلينج، وليروي ساني بشكل خاص، فاز مانشستر سيتي بأربعة أهداف على وست هام يونايتد، تناوب على تسجيلها كل من دافيد سيلفا في الدقيقة 11

واصل مانشستر سيتي جوارديولا عروضه المبهرة في الدوري الإنجليزي بسحقه لمضيفه وست هام بأربعة أهداف لصفر، فيما تفوق ليفربول بقيادة نجمه محمد صلاح على واتفورد بثلاثة أهداف لصفر، ضمن منافسات الجولة 13 من الدوري الإنجليزي.



وفي مباراة عرفت تألق رحيم سترلينج، وليروي ساني بشكل خاص، فاز مانشستر سيتي بأربعة أهداف على وست هام يونايتد، تناوب على تسجيلها كل من دافيد سيلفا في الدقيقة 11، رحيم سترلينج في الدقيقة 19، وليروي ساني في الدقيقتين 34 و 93.وعن نفس الجولة أطاح ليفربول بمضيفه واتفورد على ملعبه وأمام جماهيره بثلاثة أهداف لصفر، بدأها محمد صلاح في الدقيقة 67، وختمها أرنولد وفرمينيو في الدقيقتين 67 ، و89.ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 35 نقطة معززا صدارته للدوري الإنجليزي الممتاز، فيما حافظ ليفربول على مركز الثاني بـ 33 نقطة.

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