اغانى عراقيةاغاني اماراتيةاغاني بحرينيةاغاني خليجيةاغاني سعوديةاغاني سوريةاغاني عربيةاغاني فلسطينيةاغاني كويتيةاغاني لبنانيةاغاني لبنانيةاغاني مصرية
برج الحملبرج الثوربرج الجوزاءبرج السرطانبرج الاسدبرج العذراءبرج الميزانبرج العقرببرج القوسبرج الجديبرج الدلوبرج الحوت
الدوري الاسباني الدوري الاسباني الدوري الألماني الدوري الألماني الدوري الإيطالي الدوري الإيطالي كأس الاتحاد كأس الاتحاد الدوري الانجليزي الدوري الانجليزي الدوري الفرنسي الدوري الفرنسي الدوري المصري الدوري المصري بروليغ السعودي بروليغ السعودي الدرجة الممتازة الدرجة الممتازة الدرجة العليا الدرجة العليا
أخباررياضة وشبابفنانينرأي حراسواق العربسياراتصحةمطبخسياحةرجالشباب وصبايااولادثقافة جنسيةكوكتيلمجتمعستايلمنبر العربجامعات / مدارس
افلام اجنبيةافلام عربيةافلام كرتونافلام مصرية قديمةافلام هنديةبرامج تلفزيونفيديو كليبمسرحياتمسلسلات اجنبيةمسلسلات تركيةمسلسلات عربيةمسلسلات كرتونمقاطع مضحكةملخصات المباريات
الناصرة والقضاء شفاعمرو والقضاءالمغار والقضاءسخنين والمنطقةالرامة والمنطقةالشاغورعكا والمنطقةكفرياسيف والقضاءالجليل الاعلىحيفا والمنطقة مدن الساحلقرى المرجالمثلث الشماليوادي عارةالمثلث الجنوبيالنقبالقدس والقضاء منطقة الجولانالضفة الغربيةقطاع غزة
موقع موبايل مسلسلات رمضان تطبيق اندرويد تطبيق ايفون قسم الاعلانات حول الصحيفة اقتراحات راسل الادارة للاتصال بنا
كل العرب رياضة وشباب رياضة عالمية سيتي يسحق وست هام وصلاح يقود ليفربول للاطاحة بواتفورد

رياضة وشبابSports

سيتي يسحق وست هام وصلاح يقود ليفربول للاطاحة بواتفورد
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب صحيفة كل العرب
حاله الطقس

الناصرة
غيوم متناثره
16

حيفا
غيوم متناثره
16

ام الفحم
غيوم متناثره
16

القدس
غيوم متناثره
16

تل ابيب
غيوم متفرقة
15

عكا
غيوم متناثره
16

راس الناقورة
غيوم متناثره
16

كفر قاسم
غيوم متفرقة
16

قطاع غزة
مطر خفيف
14

ايلات
غيوم متناثره
18
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement

مانشستر سيتي يسحق وست هام وصلاح يقود ليفربول للاطاحة بواتفورد

واصل مانشستر سيتي جوارديولا عروضه المبهرة في الدوري الإنجليزي بسحقه لمضيفه وست هام بأربعة أهداف لصفر، فيما تفوق ليفربول بقيادة نجمه محمد صلاح على واتفورد بثلاثة أهداف لصفر، ضمن منافسات الجولة 13 من الدوري الإنجليزي.

  تألق رحيم سترلينج، وليروي ساني بشكل خاص، فاز مانشستر سيتي بأربعة أهداف على وست هام يونايتد، تناوب على تسجيلها كل من دافيد سيلفا في الدقيقة 11

واصل مانشستر سيتي جوارديولا عروضه المبهرة في الدوري الإنجليزي بسحقه لمضيفه وست هام بأربعة أهداف لصفر، فيما تفوق ليفربول بقيادة نجمه محمد صلاح على واتفورد بثلاثة أهداف لصفر، ضمن منافسات الجولة 13 من الدوري الإنجليزي.

 
وفي مباراة عرفت تألق رحيم سترلينج، وليروي ساني بشكل خاص، فاز مانشستر سيتي بأربعة أهداف على وست هام يونايتد، تناوب على تسجيلها كل من دافيد سيلفا في الدقيقة 11، رحيم سترلينج في الدقيقة 19، وليروي ساني في الدقيقتين 34 و 93.وعن نفس الجولة أطاح ليفربول بمضيفه واتفورد على ملعبه وأمام جماهيره بثلاثة أهداف لصفر، بدأها محمد صلاح في الدقيقة 67، وختمها أرنولد وفرمينيو في الدقيقتين 67 ، و89.ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 35 نقطة معززا صدارته للدوري الإنجليزي الممتاز، فيما حافظ ليفربول على مركز الثاني بـ 33 نقطة.

إقرا ايضا في هذا السياق:

كلمات دلالية
مانشستر سيتي
يعلون: السياسة الإسرائيلية الحالية تهديد وجودي لنا
أكد وزير الامن الإسرائيلي السابق، موشيه يعلون، مساء السبت، أن ما يحدث هذه الأيام في السياسة الإسرائيلية هو تهديد وجودي لإسرائيل.وذكر يعلون في تصريح صحفي، أن تهديد رئيس السلطة محمود عباس بوقف التنسيق الأمني هو تهديد عقيم، مبينا أن "إسرا

رأي وآخر

هذه المقالات عبارة عن رأي حر ينشر في منبر الجماهير العربية "كل العرب" ارسل مقالك الآن
علي حيدر
الولاء بالثقافة أم خيانة الثقافة؟/ علي حيدر
قيس يوسف ناصر
كيف يعرف المواطن ما يحاك على أرضه؟/ قيس ناصر
معن البياري
ترامب ونتنياهو سارقا خيول/ معن البياري
خارطة الموقع
مناطق ومدن
اغاني mp3
افلام ومسلسلات
دراما رمضان 2018
ابراج 2018
alarabalarab