روحاني: إسرائيل ورم سرطاني- نتنياهو:سندافع عن أنفسنا من النظام الإيراني القاتل

قال رئيس الوزراء نتنياهو تعقيبا على تصريحات الرئيس ال إيران ي روحاني الذي قال إن "إسرائيل هي ورم سرطاني":"إسرائيل تعلم جيدا كيف يجب عليها أن تدافع عن نفسها من النظام الإيراني القاتل.التصريحات الحاقدة التي أدلى بها الرئيس الإيراني الذي يدعو إلى تدمير إسرائيل تثبت مرة أخرى لماذا يتوجب على دول العالم أن تنضم إلى العقوبات التي فرضت على النظام الإرهابي الإيراني الذي يهددها أيضا".

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