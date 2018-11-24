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كل العرب أخبار سياسة روحاني: إسرائيل ورم سرطاني- نتنياهو:سندافع عن أنفسنا

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روحاني: إسرائيل ورم سرطاني- نتنياهو:سندافع عن أنفسنا
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روحاني: إسرائيل ورم سرطاني- نتنياهو:سندافع عن أنفسنا من النظام الإيراني القاتل

قال رئيس الوزراء نتنياهو تعقيبا على تصريحات الرئيس الإيراني روحاني الذي قال إن "إسرائيل هي ورم سرطاني":"إسرائيل تعلم جيدا كيف يجب عليها أن تدافع عن نفسها من النظام الإيراني القاتل.التصريحات الحاقدة التي أدلى بها الرئيس الإيراني الذي يدعو

 

 قال رئيس الوزراء نتنياهو تعقيبا على تصريحات الرئيس ال إيران ي روحاني الذي قال إن "إسرائيل هي ورم سرطاني":"إسرائيل تعلم جيدا كيف يجب عليها أن تدافع عن نفسها من النظام الإيراني القاتل.التصريحات الحاقدة التي أدلى بها الرئيس الإيراني الذي يدعو إلى تدمير إسرائيل تثبت مرة أخرى لماذا يتوجب على دول العالم أن تنضم إلى العقوبات التي فرضت على النظام الإرهابي الإيراني الذي يهددها أيضا".

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يعلون: السياسة الإسرائيلية الحالية تهديد وجودي لنا
أكد وزير الامن الإسرائيلي السابق، موشيه يعلون، مساء السبت، أن ما يحدث هذه الأيام في السياسة الإسرائيلية هو تهديد وجودي لإسرائيل.وذكر يعلون في تصريح صحفي، أن تهديد رئيس السلطة محمود عباس بوقف التنسيق الأمني هو تهديد عقيم، مبينا أن "إسرا

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