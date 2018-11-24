ام الفحم: مقتل شاب (17 عاما) بعد تعرضه لاطلاق نار في المدينة

افاد المتحدث باسم نجمة داوود الحمراء:" انه تم مساء السبت، نقل شاب مصاب بجراح بالغة الخطورة، بعد تعرضه لاطلاق نار في ام الفحم، وقامت طواقم الاسعاف بتقديم الاسعافات الاولية للمصاب ونقله الى مستشفى العفولة لاستكمال العلاج ".

وافاد المتحدث باسم الشرطة انه تم لاحقا اقرار وفاة شاب (17 عاما) متأثرا بجراحه بعد تعرضه لاطلاق نار".

إقرا ايضا في هذا السياق: