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ام الفحم: مقتل شاب (17 عاما) باطلاق نار في المدينة
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وادي عارة

ام الفحم: مقتل شاب (17 عاما) بعد تعرضه لاطلاق نار في المدينة

افاد المتحدث باسم نجمة داوود الحمراء: انه تم مساء السبت، نقل شاب (26 عاما) مصاب بجراح بالغة الخطورة، بعد تعرضه لاطلاق نار في ام الفحم، وقامت طواقم الاسعاف بتقديم الاسعافات الاولية للمصاب ونقله الى مستشفى العفولة لاستكمال العلاج ".

افاد المتحدث باسم نجمة داوود الحمراء:" انه تم مساء السبت، نقل شاب مصاب بجراح بالغة الخطورة، بعد تعرضه لاطلاق نار في ام الفحم، وقامت طواقم الاسعاف بتقديم الاسعافات الاولية للمصاب ونقله الى مستشفى العفولة لاستكمال العلاج ".
وافاد المتحدث باسم الشرطة انه تم لاحقا اقرار وفاة شاب (17 عاما) متأثرا بجراحه بعد تعرضه لاطلاق نار".

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ام الفحم
اصابة ثلاثة اشخاص بحادث طرق على مفرق طمرة
افاد شاكر ادريس من ادم مديكس: انه اصيب ثلاثة اشخاص، بحادث طرق ذاتي على شارع 70 (مفرق منتزه طمرة)، طاقم نجمة داوود الحمراء فرع طمرة قدم العلاج الأولي للمصابين حيث وصفت اصاباتهم بالطفيفه ثم تم نقلهم الى المستشفى لاستكمال العلاج.

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