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كل العرب فنانين فن عالمي ليام لمايلي في عيد ميلادها: عيد ميلاد سعيد لحلوتي

فنانين

ليام لمايلي في عيد ميلادها: عيد ميلاد سعيد لحلوتي
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ليام هيمسورث لمايلي في عيد ميلادها: عيد ميلاد سعيد لفتاتي الحلوة

عيد ميلاد سعيد لفتاتي الحلوة. أنت أكثر قيمة من أي وقت مضى. ممتن جدا أن تكوني في حياتي، هذا ما قاله النجم العالمي ​ليام هيمسورث​ بعيد ميلاد حبيبته

"عيد ميلاد سعيد لفتاتي الحلوة. أنت أكثر قيمة من أي وقت مضى. ممتن جدا أن تكوني في حياتي"، هذا ما قاله النجم العالمي ​ليام هيمسورث​ بعيد ميلاد حبيبته النجمة ​مايلي سايرس​، عبر صفحته الخاصة على احد مواقع التواصل الإجتماعي.

حيث نشر هيمسورث صورة لمايلي وهي تقف بين البالونات الملوّنة، بينما كانت تحتضن كلبها، ولاقت الصورة إعجاب الكثير من متابعي هيسمورث. يُذكر أن قصة حب طويلة جمعت هيمسورث ومايلي، حتى أن تفاصيل علاقتهما تحوّلت لمحط إهتمام الصحافة في العالم.

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