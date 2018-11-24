اعتقال شاب (22 عامًا) من الشمال وهو يقود سيارته ثمل وبدمه كمية كحول ضخمة

ضبطت شرطة السير شابًا من سكان الشمال يبلغ من العمر 22 عامًا وذلك ضمن حملة واسعة النطاق لمحاربة المخالفات الخطيرة على الشوارع وهو ثمل وبدمه نسبة 752 ملغرام من الكحول أي ما يعادل 15 ضعفًا من الكمية المسموح بها حسب القانون.

وبحسب البيان الصادر عن الشرطة فإن الشاب ضبط على شارع رقم 79 قرب مفترق سولاليم في منطقة قرية صفورية المهجرة شمالي مدينة الناصرة .

هذا وخلال محاولة توقيف الشاب حاول الفرار من الشرطة ولم يستمع الى تعليمات افرادها الذين طالبوه بالتوقف جانبًا، وذلك من خلال قيادته بصورة متهورة مشكلًا خطرًا على المسافرين. حيث تم مطاردته وتوقيفه فيما بعد.

وقالت الشرطة في بيان لها:"انه وعند توقيف الشاب لاحظ افراد الشرطة انه ثمل خاصةً مع انبعاث رائحة الكحول من فمه وسيارته، ليتبين ان في دمه كمية تعادل 15 ضعفًا من الكمية المسموح بها حسب القانون".

وقالت الشرطة ان الشاب كان يقود سيارته برخصة مسحوبة بعد ان ضبط قبل شهرين وهو تحت تأثير المخدرات. يشار الى انه تم توقيف المشتبه وتحويله للتحقيق وسيتم النظر بطلب تمديد اعتقاله يوم غدٍ في حين تمت مصادرة مركبته لمدة 60 يومًا وسحبت رخصته لمدة شهر.

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